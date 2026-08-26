趙建銘稱「小朋友怎知這麼多」 網酸爆：兒子早退伍

前總統陳水扁前女婿趙建銘日前針對外界質疑「對診所員工許芊芊比對小孩好」出面受訪澄清，面對孩子曾向祖母傳訊質疑其送名牌包等生活細節，他脫口反問「你覺得一個小朋友會知道這麼多細節嗎」，引發外界關注。大批網友紛紛吐槽其長子早已成年甚至退伍，痛批他對孩子的認知竟還停留在幼童時期。

趙建銘日前受訪時強調，自己對3個兒子相當大方，不僅負擔老大與老二在美購車費用，更提供信用卡附卡要孩子「盡量刷、不用省」，極力否認偏心。然而，當被追問孩子向長輩抱怨其贈送名牌包給外人時，他以「小朋友怎麼會懂」予以反駁，此話一出立刻遭到網友猛烈砲轟。

一名網友在Threads發文開酸：「趙建銘是不是忘記他兒子已經退伍了那麼大？『一個小孩怎麼會知道那麼多細節』，笑死～」不少網友也隨即翻出資料指出，趙建銘與陳幸妤的長子趙翊安出生於 2002 年，如今已年過二十且大學畢業、服完兵役，三個兒子皆已是具備獨立思考與財務判斷力的成年菁英，完全不是他口中懵懂無知的「小朋友」。

網友紛紛留言笑虧「他就是那種小孩明明已經上國中，還會跑去國小門口等放學的爸爸」、「對小孩的印象難道還停留在媽媽給十塊錢的年紀？」、「三個兒子都大到可以讓他當阿公了」。也有人直言，這十幾年來完全是陳幸妤一人獨自承擔「喪偶式育兒」的重擔，如今孩子成年想替母親發聲、討回公道，反倒被父親當作不懂事的小孩輕描淡寫帶過，令人感到心寒。

還有網友點出，孩子皆受過良好教育且早已成年，父親在鏡頭前將成年人當幼童打發，只會凸顯自己長期缺席孩子成長歷程的事實。