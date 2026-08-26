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「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還把兄妹丟產業道路

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤與趙建銘的離婚風波持續延燒。聯合報系資料照
陳幸妤與趙建銘的離婚風波持續延燒。聯合報系資料照

陳幸妤趙建銘近日因離婚、教育基金等爭議引發關注。命理師林謙老師也在社群平台分享自己的家庭往事，直言父親當年外遇、離婚時的種種行徑，讓他聯想到近期相關風波，甚至表示「我爸當初在外搞小三，離婚的時候，跟趙建銘行為幾乎一樣」，而這段童年經歷至今仍是他難以抹去的傷痛。

林謙表示，當年父親外遇並決定離婚時，對外總說自己在婚姻中受到欺負，卻絕口不提外遇一事，私下則對妻子與孩子冷淡。他也指稱，父親當時領走家中數百萬元的教育基金，聲稱要拿去買房，之後便不再與家人聯繫。此外，父親還私下將他的醫療險解約，林謙稱，當時自己已有病史，事後經保險公司確認，退保後無法再次投保，但父親僅以「兒孫自有兒孫福」回應，並將相關款項拿去與外遇對象出遊。

林謙也回憶，妹妹生日時，年薪至少200萬元的父親卻聲稱沒有錢，只帶女兒去吃50元便當。父母離婚至今將近20年，父子之間幾乎斷了聯繫，「他不想看到我，我也對他無話可說」，這些年兩人甚至說不到10句話。

而他對父親最後的記憶，停留在某次父親開車載著他與仍未成年的妹妹時，在桃園一處產業道路要求兩人下車。當時距離家中約30公里，父親甚至要他們兄妹倆自己走路回家，最後因車上同行的同事看不下去且不斷勸阻，父親才勉強將兩人載回去。

「那是我一輩子都不會忘記的事」，林謙表示，父親當時瞪著自己的眼神，多年後仍清楚留在記憶中，也成為他日後在工作上面對外遇議題時特別敏感的原因。他坦言，自己替人算命時，只要遇到外遇者一邊抱怨元配、一邊將不忠合理化成「真愛」，就會再次勾起童年的記憶，「想到我爸當年的眼神，真的很噁心」。

趙建銘日前針對外界質疑「對診所員工許芊芊比對小孩好」出面受訪澄清，面對孩子曾向祖母傳訊質疑其送名牌包等生活細節，他脫口反問「你覺得一個小朋友會知道這麼多細節嗎」，引發外界關注。大批網友紛紛吐槽其長子早已成年甚至退伍，痛批他對孩子的認知竟還停留在幼童時期。

陳幸妤 趙建銘

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