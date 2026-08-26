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被翁曉玲稱「扁家就是愛錢」 陳幸妤：追孩子的錢不應該這樣指指點點

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影
對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤趙建銘離婚風波持續延燒，國民黨立委翁曉玲昨天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談到陳幸妤，說出「陳水扁他們家就是愛錢，從頭到尾就是愛錢」；陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。

陳幸妤今天下午1時許在台南市東區牙醫診所休息時間，提著診所訂的便當要走回住家，面對記者詢問「翁曉玲說扁家就是愛錢」，陳幸妤先說「翁曉玲是？」記者回覆「國民黨的立委」，陳幸妤再說「我不知道，我很少注意政治新聞。」

陳幸妤說明，要趙建銘歸還的金錢，「那部分是本來就是已經合法贈與給小朋友的錢，我覺得就是該給小朋友，我覺得那已經跟我與趙建銘之間的金錢糾紛都沒有關係，我覺得她不應該這樣子指指點點吧。」

至於兒子目前的立場，陳幸妤說「兒子覺得他們現在不想要站隊，不希望我講一些，好像感覺兒子是挺我的；怕這樣趙建銘誤解說，兒子對爸爸有什麼意見，老大跟爸爸講電話也有說『那有沒有什麼事情需要我跟媽媽轉達？還是我幫你公開出來澄清的？』趙建銘就沒有特別講他要怎樣。」

針對昨天趙建銘在媒體前受訪，兒子的反應，陳幸妤表示「兒子沒有看欸，他們不想要看，因為覺得這樣看了很煩」，另外，有網友質疑趙建銘的臉好像有打醫美，陳幸妤說「我不知道，他是有變瘦啊，是為了健康減重，臉有沒有做醫美我不知道，因為之前比較胖，血壓、膽固醇就不好」。

陳幸妤指出，趙建銘是為了健康而減下來，「我覺得減減肥也是好事啊」；媒體詢問是否有可能是為了追求女生而變瘦？陳幸妤笑答，「你不要挖陷阱」。

對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影
對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

對於翁曉玲說「扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影
對於翁曉玲說「扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

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對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影
對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

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對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影
對於翁曉玲說「說扁家就是愛錢」，陳幸妤今下午回應，現在要趙建銘歸還的是合法贈與給小朋友的錢，她不應該這樣子指指點點吧。記者袁志豪／攝影

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