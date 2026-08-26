病患看到她就哽咽「妳要加油」 陳幸妤：還有30年不離婚要看老公下場

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，今天上午陳幸妤前往診所上班時提到「趙建銘真的覺得是我的錯，從裡到外都是我的錯，每個老公老婆離婚都一樣」，「不過最近很多病人來都哭，還說『我也是這樣過來的，我老公之前也是這樣外遇』，並說『妳要加油』」。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，面對媒體再提問關於趙建銘，她說「趙建銘真的覺得是我的錯，從裡到外都是我的錯，那就過去啦！每個老公老婆離婚到最後都一樣啦！我最近很多病人來都哭欸，年紀比較大的」。

陳幸妤指出，「有些病人因為想到這件事就哭，有些會講，有些不講，有一位梗咽說『我也是這樣過來的，我老公之前也是這樣外遇』，並說『妳要加油』」，然後我也叫她加油，我也安慰她」。

陳幸妤表示，「很多年紀比我更大，那一輩可能是忍忍忍，就不離婚的；昨天有一個三十年不離婚，她就是不要離婚，她想看他老公有什麼下場，然後她悶到還得癌症』，她說『這幾天真的每天都睡不著』，我也跟這位說『你要加油』」。

陳幸妤提到「趙建銘真的覺得是我的錯，從裡到外都是我的錯」，「不過最近很多病人來都哭，並說『妳要加油』」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤提到「趙建銘真的覺得是我的錯，從裡到外都是我的錯」，「不過最近很多病人來都哭，並說『妳要加油』」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤提到「趙建銘真的覺得是我的錯，從裡到外都是我的錯」，「不過最近很多病人來都哭，並說『妳要加油』」。記者袁志豪／攝影