網辦陳幸妤手機桌布活動 本尊笑喊「不要」：七月嗎？要鎮住什麼

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，網友紛紛力挺發起手機桌布改用陳幸妤照片，擁有14.9萬人數的台南在地臉書社團更舉辦「第一屆，陳幸妤手機桌布活動」；對此，陳幸妤今天上午聽到大聲笑回「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！」

陳幸妤昨天指出兒子瞄到趙建銘手機桌布還是許芊芊，網友心疼不捨，紛紛在社群媒體threads上表示「不要林志玲，馬上手機桌布換幸妤」，「現在的幸妤是自由，有底氣又可愛的輕熟女」；擁有14.9萬人數的臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」昨天晚間6時許更公開舉辦「第一屆，陳幸妤手機桌布活動」，指出「陳幸妤就是我的林志玲」。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，聽到網友的行動，大笑稱「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！要鎮住什麼嗎？哈哈。」聽到記者提到網友的稱讚，她再回 「沒有沒有，芊芊還是年輕甜美，我沒辦法，我老人，已經被人家說什麼更年期。」

陳幸妤表示，「我覺得我放在別人的桌布，我心裡有點怪怪，哈哈」，但當記者再提到許芊芊疑似在網路發布限時動態提及「權力遊戲底下的無辜炮灰」，陳幸妤說「好像有看到，那她為什麼要住五樓？後來我們對話也嗆我，我是不想再拿出來跟她吵，不要再講她，我要上班了。」

對於網友紛紛力挺發起手機桌布改用陳幸妤照片，陳幸妤今天上午聽到大聲笑回「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！」記者袁志豪／攝影

有14.9萬人數的臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」舉辦「第一屆，陳幸妤手機桌布活動」，指出「陳幸妤就是我的林志玲」。圖／截自臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」

對於網友紛紛力挺發起手機桌布改用陳幸妤照片，陳幸妤今天上午聽到大聲笑回「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！」記者袁志豪／攝影

對於網友紛紛力挺發起手機桌布改用陳幸妤照片，陳幸妤今天上午聽到大聲笑回「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！」記者袁志豪／攝影

對於網友紛紛力挺發起手機桌布改用陳幸妤照片，陳幸妤今天上午聽到大聲笑回「不要啦，七月嗎，過七月鬼門關就可以拿掉了啦！」記者袁志豪／攝影