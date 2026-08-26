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趙建銘稱被逼離婚！ 陳致中心疼陳幸妤：肝腸寸斷如墜深淵

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤離婚風波持續延燒，雙方也為了教育基金隔空交火。聯合報系資料照
陳幸妤離婚風波持續延燒，雙方也為了教育基金隔空交火。聯合報系資料照

趙建銘稱「被逼離婚」，讓陳幸妤婚變風波再度受到關注。趙建銘25日首度公開受訪，回應離婚原因、子女教育基金及護理師許芊芊等爭議。對此，陳致中在Threads發文心疼姊姊，直言她「肝腸寸斷」，更喊話「姊姊加油堅強」。

趙建銘受訪時強調，自己並非主動提出離婚，而是「被逼的」，並表示離婚屬於家務事，不便透露更多細節。他也隔空向陳幸妤喊話，「婚都離了，請放過自己，也放過別人，不用醜化別人來墊高自己，畢竟我也是小孩的父親」。至於外界關注的許芊芊，趙建銘坦言過去確實曾對對方有好感，但強調沒有追求，已是很久以前的事了。

對於趙建銘的說法，陳幸妤情緒激動反問，「他自己也承認了啊，然後說我逼他離婚，那到底誰逼誰啊？」她也透露，自己過去曾遭遇長達2年的冷暴力，最終決定結束婚姻。此外，雙方對2300萬元子女教育基金等財務問題也各有說法。

眼見姊姊與前夫再度隔空交鋒，陳致中25日在Threads發文聲援陳幸妤，寫下，「講得愈是雲淡風輕，實則愈是肝腸寸斷」。他感嘆姊姊承受難以言喻的痛苦，甚至「以傷口示人」，並寫道，「鮮血汨汨，離疤痕結痂的時候還有多久？」最後喊話姊姊加油堅強，除了家人支持外，「整個世界用愛接住你」。

陳致中的貼文曝光後，引發網友留言替陳幸妤加油，有人直呼「用史努比治癒她」，也有人認為她願意公開面對婚姻傷痛，需要相當大的勇氣。還有人喊話不要再勸陳幸妤復婚，並希望她未來能遇到真正愛她的人。

陳幸妤 趙建銘

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