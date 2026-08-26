趙建銘突認對許芊芊有好感！媒體人揭1盤算喊：陳幸妤別上當

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘離婚風波持續延燒。趙建銘昨（25）日公開受訪，除了回應2300萬元教育基金、6000萬元診所貸款等爭議，也表示自己是「被逼離婚」，並坦承過去曾對許芊芊有好感。對此，媒體人羅旺哲分析，趙建銘一連串發言可能是在試圖激怒陳幸妤，背後或與雙方保密協議及後續法律攻防有關，提醒陳幸妤「千萬別上當」。

趙建銘受訪表示，3名孩子的2300萬元教育基金過去用於投資理財，為避免日後再生爭議，已決定交由孩子自行保管運用，自己不再過問。至於購買診所的6000萬元貸款，雖然掛在陳幸妤名下，但他稱陳幸妤僅支付頭期款，其餘貸款幾乎都由他負擔，並已於離婚前清償完畢。

談到婚姻破裂，趙建銘則表示，離婚並非自己主動提出，而是陳幸妤要求結束婚姻，原定6月12日辦理離婚，對方甚至一度希望提前至4、5月。此外，面對外界關注他與許芊芊的關係，趙建銘也坦承，過去確實曾對許芊芊產生好感，但強調已是「很久以前的事」。

趙建銘接連談及離婚、貸款與過往感情，引發外界議論。POP Radio《POP大國民》主持人、政治新聞記者羅旺哲在臉書發文指出，趙建銘此次受訪釋出幾個訊息，包括離婚是被逼的、還貸款也是被逼的，接著又坦承曾對許芊芊有好感但沒追求，整體說法讓自己看來相當委屈，「彷彿是被害者一樣」。

羅旺哲進一步分析，趙建銘如此發言的目的，可能就是想激怒陳幸妤。他認為，趙建銘熟悉陳幸妤的個性，知道相關說法可能引發女方強烈回應，而這背後「可能跟保密協定大有關係」。羅旺哲推測，若陳幸妤一時氣憤，進一步公開雙方原本約定保密的內容，可能影響日後法律攻防，使自己陷入較不利的處境。因此他喊話，「陳幸妤一定要沉住氣」，尤其面對趙建銘這種男人「千萬別上當」。

陳幸妤和趙建銘昨天都針對婚變風波發聲。律師王至德表示，雙方有可能基於保密條款的關係，都有沒講的事。他希望陳幸妤不要再發表意見，對於一個心已不在的人，講再多也只是發洩情緒，甚至可能會不小心踩到紅線，「到時候法律上不見得會站在她這邊，也希望我們的阿好可以走出趙建銘，好好過自己的快樂生活」。