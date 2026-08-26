認定陳幸妤「放不下」 醫指趙建銘僅單戀式精神外遇：原有挽回機會

趙建銘昨(25)日上午首度打破沉默召開記者會回應婚變風波，精神科醫師沈政男繼21日在臉書直言陳幸妤「放不下」後，聽完「負心前夫」的回應，重申此論調，認為兩人的婚變關鍵就是陳幸妤「放不下」，問題核心不是外遇也非金錢糾葛，雙方可能都還存有感情。

沈政男表示，從事件發展來看，趙建銘「根本就沒有所謂的外遇，頂多就是單戀式精神外遇」、「單戀式的喔，人家年輕小姐根本沒有回應」。認為若配偶因為這樣的情況無法接受，「吞不下，又吐不出來」，使夫妻關係降至冰點，進而將其視為「冷暴力」，最後選擇以離婚作為反擊，恐怕是傷敵七分，自損三分，只會讓自己更痛苦。雖然六成外遇最終以離婚收場，即使外遇也不見得要離婚，更何況是單戀式精神外遇。

他指出，當初如果發現疑似外遇，最重要的應是弄清楚事情，確認對方究竟是真的移情別戀，還是一時陷入迷惘。他提到，連協助辦理離婚的律師都認為雙方「還有愛」，因此若當時能尋求婚姻諮商，或許有機會處理彼此的情緒與誤解，而不是直接走向離婚。

沈政男強調，精神外遇對婚姻造成的傷害並不一定比肉體外遇輕微，甚至可能更加嚴重，因為這代表感情可能已經發生轉移；反過來說，有些單純出於一時衝動的肉體外遇，也未必代表當事人已經不想要婚姻。他也提醒，婚姻失敗不代表做人失敗，若不從上一段關係中檢討與學習，天真地認為下個對象會更好，反而可能重蹈覆轍，畢竟以科學數據來說，再婚的離婚率遠高於初婚。

對於兩人最終仍以離婚收場，沈政男大嘆可惜，直言「這段婚姻，絕對還有挽回的機會！因為，就沒有什麼太嚴重的問題。」若心中仍有感情，就應該改變溝通方式，而不是繼續在媒體上互相攻防。他形容，活了大半輩子，如果講話始終趾高氣昂、不懂得放低姿態，即使想重新開始，卻只能透過媒體放話，像個恐怖情人一樣，會讓對方很難靠近。

沈政男直言，若一方忍了一年仍「心有不甘」，又因為拉不下臉、找不到重新溝通的管道，轉而在網路上開罵，這其實是一種常見的「分手暴力」。他形容，網路時代的情況就如同過去有人到前任住家門口潑漆，只是如今改成在網路上發文、隔空喊話。

沈政男最後建議陳幸妤，應該回到現實生活中繼續溝通。因為即便網友喊打喊殺能取暖，但新聞熱度退去，問題依舊沒有解決。沈政男也感嘆，即使物質條件這麼好的婚姻，仍不能保證幸福；貧賤夫妻雖然百事哀，至少有一事不哀：雖然粗茶淡飯，但能跟心愛的人一起共享，就是無上的快樂。