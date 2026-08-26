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趙建銘隔空反擊 王至德讚陳幸妤的反應是友善父母楷模

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陳幸妤。記者袁志豪／攝影
陳幸妤。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤趙建銘婚變風波，兩人昨天都發聲。律師王至德說，兩邊都有沒講的事，不過有可能是因為保密條款的關係，所以不能全講。他希望陳幸妤不要再發表意見，對於一個心已不在的人，講再多也只是發洩情緒，基於兩人有簽保密條款，真的很容易會不小心踩到紅線，「到時候法律上不見得會站在她這邊，也希望我們的阿好可以走出趙建銘，好好過自己的快樂生活」。

趙建銘昨天終於出面公開回應，王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，上次只是拿出保密條款來警告陳幸妤，這次則是直接發表聲明，對記者的問題也幾乎是有問必答。他整理7個重點如下：

1，強調自己原本沒有想離婚，是陳幸妤逼他的，原定去年6月12日離婚，對方甚至一度要求提前至4、5月辦理。也呼籲「婚都離了，請放過自己也放過別人，不用醜化別人來墊高自己」，並感謝3個小孩在這段時間給予的支持。

2，決定將2300萬教育基金全數交由小孩自行保管運用，還給他們的只會多給、不會少給。否認偏心或少給生活費的說法，表示老大與老二在美國買車的費用全是他支付，3個孩子皆有辦理附卡供自由刷卡，從未限制花費。

3，雖然貸款掛在陳幸妤名下，但除頭期款外，房貸全是由他繳納，離婚前對方要求全數還清以取得清償證明才肯離婚，所以他已全額清償。

4，承認很久以前曾對許姓護理師有好感，出獄回來時對方就已結婚，自己對診所同仁一視同仁，薪水福利皆依規定，甚至有其他人薪水更高，否認該事是離婚導火線。

5，診所樓上5是母親買的，並由負責接洽出租，租金便宜是因請對方順便協助打掃診所。也強調自己從未踏進過5樓，可調監視器佐證，且該租客目前早已搬離。

6，強調與弟弟感情極佳，在服刑期間弟弟每周探視兩次，一年多來從不間斷，出獄也是由弟弟接送，弟弟離世令他非常痛心，絕無爭產或不合之說。

7，澄清自己從未說過「因陳水扁未獲特赦才入獄」等言論，自己的官司純屬個人案件，與扁家無關。

至於陳幸妤的回應重點：

1，兒子有看到趙建銘的手機桌布是許女的照片。不過陳幸妤很大氣，不在意，說你們也可以放林志玲的照片。

2，投資金額交代不清，趙對本金、投報率、購買標的皆回「不知道、不用問」，質疑若有獲利應連同報酬一併返還給小孩。

3，誰逼誰離婚？他出獄後對她施加冷暴力長達2年，封鎖聯絡管道，自己是走投無路才選擇發聲。

4，趙建銘公開談論6000萬貸款及房產細節已踩到離婚協議書的保密底線，且內容不實，揚言收集證據後提告。

5，針對趙稱「護理師每人十幾萬、樓上套房租1萬」，叫大家趕快去應徵和租屋。

6，老闆辦附卡給你，你敢隨便刷嗎？

7，趙建銘小看自己小孩的文筆。

8，陳幸妤去找律師的時候，律師也說她還愛著趙建銘。

王至德分析，陳幸妤講的是實話，她比許女愛趙建銘，被冷暴力兩年還被律師看穿還愛趙建銘，跟已經嫁給別人的許女比起來，陳幸妤肯定比較愛的，不愛，也不會這麼氣。他想勸兩人，不如解除保密條款，雙方各講各的，或是都不要講。畢竟已經離婚，講再多也是一直在傷害感情。

陳幸妤有一點做的很好，王至德說，陳幸妤得知趙建銘說孩子都支持的時候，第一反應是「那很好啊，我也不希望他們父子搞僵」，這根本是友善父母的楷模。很多夫妻離婚除了惡言相向，會希望小孩站在自己這邊，通常也會跟小孩講對方的壞話。像陳幸妤這麼大度的，真的是友善父母的楷模，可惜她們的小孩都很大了。

王至德說，他相信到這個地步，趙建銘應該不至於吞掉小孩的2300萬教育基金，只是過程真的有點不好看就是了。然後陳幸妤一直努力到最後一刻，受不了冷暴力才想離婚，「我只能說造成離婚結果的應該不是陳幸妤啦，畢竟她可能到最後一刻還是愛著趙建銘，只可惜趙建銘心已不在」。

趙建銘 陳幸妤 父母

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