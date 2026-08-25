趙建銘願還2300萬！遭嗆買0050早翻倍 網試算報酬超驚人

趙建銘與陳幸妤的財務風波持續延燒！陳幸妤透露，長子曾與趙建銘通話長達1小時，期間詢問2300萬元教育基金的投資標的及報酬率，趙建銘卻對相關問題一問三不知，甚至表示「你媽在吵2300萬我就還2300萬」。消息曝光後，有網友進一步試算，若當時將這筆資金投入0050，經過3年資產恐已翻倍，突破8000萬元。

陳幸妤表示，長子在通話中針對2300萬元教育基金的去向與投資狀況逐一追問，包括當初投入的本金、目前報酬率，以及實際投資標的與保單等資料，要求趙建銘提供相關資訊。不過，面對一連串問題，趙建銘卻多次以「不知道」回應，還認為不必過度追究細節，最後更說道「反正你媽媽就在那邊吵2300萬，我就還2300萬」。

陳幸妤進一步質疑，長子也在通話中點出，當初2300萬元明明被告知會以定存方式處理，如今卻被拿去投資，連投資標的都說不清楚。她表示，雙方目前爭議的究竟是本金，還是投資後的報酬率？若當初將2300萬元投入0050，如今資產甚至可能已經翻倍，「是不是就應該還兩倍」？

消息曝光後，有網友在Threads分享試算結果指出，若趙建銘當時在2023年7月至2026年7月間，將2300萬元投入0050，總報酬金額可達5754萬元，年化報酬率更達51.85%，最終資產規模將膨脹至8054萬元。網友進一步比較，即使採取相對穩健的定存方式，以1.5%利率計算，累計金額也可達2405萬元。

對此，有網友提到，儘管有人質疑投資3年後的實際報酬率本就難以事先預測，但考量2300萬元本金並非由趙建銘自行支付，且當初是由他主張將資金拿去投資，因此以0050作為相對穩健的投資標的進行報酬比較，並非毫無依據。

消息持續引發熱議，網友紛紛留言回應，「先不說0050，給我拿出2300萬＋優於定存利息的錢」、「他都投資在女人身上了，是拿什麼回來」、「就算最基本5000整數，還給兒子真的剛好」、「本金拿不拿的出來都不知道，更不用說獲利啦」，也有人直言「趙建銘再不誠心解決問題，他就完蛋了」。此外，還有網友認為「其實應該要更多，因為不是這三年才有這2300萬，很早就開始存教育基金了吧」，更有人笑稱「如果他說他買的是國巨...」，引發不少討論。