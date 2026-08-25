陳幸妤替兒子存2,300萬教育基金 父母代操投資賺的錢也算贈與？

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘近日隔空交火，三名兒子的2,300萬元教育基金也成為焦點。陳幸妤稱，這筆錢是她過去利用每年贈與稅免稅額，分年贈與給孩子，再交由趙建銘投資理財。究竟父母把錢贈與孩子後，再代替未成年子女投資，後續賺到的收益是否又算一次贈與？會計師表示，如果當初贈與行為確實已經完成，後續父母只是代為管理、投資，所產生的投資收益原則上屬於孩子所有，不會因為資產增值，又重新計入父母的贈與額。

陳幸妤日前表示，她自孩子出生後，每年透過贈與方式，將資金存入三名兒子帳戶，作為教育基金，累積約2,300萬元，之後由趙建銘管理及投資。趙建銘則表示，相關款項會交還孩子，金額「只會比2,300萬元多，不會少」。雙方說法也讓外界關注，父母將資產贈與未成年子女後，若仍由父母幫忙操作投資，相關收益在稅務上究竟算誰的？

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢表示，這類情況首先要確認的是「贈與是否已經完成」，實務上不少父母會運用每年贈與稅免稅額，把資金逐年贈與給孩子，但由於孩子年紀還小，不具備投資理財能力，因此後續仍由父母協助管理及投資，這在家庭資產規劃中並不少見。

如果當初確實已經完成贈與，資金也已經屬於孩子所有，之後父母只是代為投資，即使原本贈與的資金因投資獲利而增加，增加的部分原則上也是孩子自己的投資收益，而不是父母又把一筆錢送給孩子，因此不會因為投資獲利超過每年贈與稅免稅額，就再次產生贈與稅問題。

也就是說，假設父母將一筆錢贈與孩子後，再用這筆錢替孩子買股票，幾年後因股價上漲、股利等因素使資產增加，只要能確認投資本金原本就是孩子所有，後續產生的收益也歸孩子，就不是父母再次贈與。

不過，李南漢提醒，關鍵仍在於能否證明當初的資金確實已經贈與給孩子，而不是只有帳戶掛在孩子名下，實際上仍由父母自由支配。若未來發生稅務或財產爭議，資金流向、帳戶紀錄及實際使用情況，都可能成為判斷資產歸屬的重要依據。

此外，「教育基金」本身也不是稅法上的免稅項目。依《遺產及贈與稅法》規定，扶養義務人為受扶養人支付的生活費、教育費及醫藥費，不計入贈與總額；但若是先將一大筆資金移轉到孩子名下，即使稱為「教育基金」，仍須依實際情況判斷是否屬於贈與，不能單憑資金用途名稱就認定免稅。

李南漢表示，家庭成員間的資產安排平時可能看不出問題，但一旦碰上婚姻、繼承或其他財產爭議，過去沒有釐清的資金歸屬就可能浮上檯面，因此，父母替未成年子女累積資產、代為投資時，最好仍保留完整的資金移轉及投資紀錄；若資產規模較大，也可透過信託等方式事先規劃，讓資產歸屬及管理方式更加清楚。