快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤替兒子存2,300萬教育基金 父母代操投資賺的錢也算贈與？

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
陳幸妤離婚風波持續延燒，雙方也為了教育基金隔空交火。記者袁志豪／攝影
陳幸妤離婚風波持續延燒，雙方也為了教育基金隔空交火。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘近日隔空交火，三名兒子的2,300萬元教育基金也成為焦點。陳幸妤稱，這筆錢是她過去利用每年贈與稅免稅額，分年贈與給孩子，再交由趙建銘投資理財。究竟父母把錢贈與孩子後，再代替未成年子女投資，後續賺到的收益是否又算一次贈與？會計師表示，如果當初贈與行為確實已經完成，後續父母只是代為管理、投資，所產生的投資收益原則上屬於孩子所有，不會因為資產增值，又重新計入父母的贈與額。

陳幸妤日前表示，她自孩子出生後，每年透過贈與方式，將資金存入三名兒子帳戶，作為教育基金，累積約2,300萬元，之後由趙建銘管理及投資。趙建銘則表示，相關款項會交還孩子，金額「只會比2,300萬元多，不會少」。雙方說法也讓外界關注，父母將資產贈與未成年子女後，若仍由父母幫忙操作投資，相關收益在稅務上究竟算誰的？

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢表示，這類情況首先要確認的是「贈與是否已經完成」，實務上不少父母會運用每年贈與稅免稅額，把資金逐年贈與給孩子，但由於孩子年紀還小，不具備投資理財能力，因此後續仍由父母協助管理及投資，這在家庭資產規劃中並不少見。

如果當初確實已經完成贈與，資金也已經屬於孩子所有，之後父母只是代為投資，即使原本贈與的資金因投資獲利而增加，增加的部分原則上也是孩子自己的投資收益，而不是父母又把一筆錢送給孩子，因此不會因為投資獲利超過每年贈與稅免稅額，就再次產生贈與稅問題。

也就是說，假設父母將一筆錢贈與孩子後，再用這筆錢替孩子買股票，幾年後因股價上漲、股利等因素使資產增加，只要能確認投資本金原本就是孩子所有，後續產生的收益也歸孩子，就不是父母再次贈與。

不過，李南漢提醒，關鍵仍在於能否證明當初的資金確實已經贈與給孩子，而不是只有帳戶掛在孩子名下，實際上仍由父母自由支配。若未來發生稅務或財產爭議，資金流向、帳戶紀錄及實際使用情況，都可能成為判斷資產歸屬的重要依據。

此外，「教育基金」本身也不是稅法上的免稅項目。依《遺產及贈與稅法》規定，扶養義務人為受扶養人支付的生活費、教育費及醫藥費，不計入贈與總額；但若是先將一大筆資金移轉到孩子名下，即使稱為「教育基金」，仍須依實際情況判斷是否屬於贈與，不能單憑資金用途名稱就認定免稅。

李南漢表示，家庭成員間的資產安排平時可能看不出問題，但一旦碰上婚姻、繼承或其他財產爭議，過去沒有釐清的資金歸屬就可能浮上檯面，因此，父母替未成年子女累積資產、代為投資時，最好仍保留完整的資金移轉及投資紀錄；若資產規模較大，也可透過信託等方式事先規劃，讓資產歸屬及管理方式更加清楚。

陳幸妤 趙建銘 贈與稅

延伸閱讀

影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

陳幸妤存2300萬放定存…試算若改買0050差多少？複利竟差快3000萬

《「我是有錢人」迷思808》想節贈與稅之前，請先過「人性」這一關！

從陳幸妤離婚風波學協議怎麼寫 律師教戰5件事簽字前看清楚

相關新聞

趙建銘要等這天才還錢 陳幸妤：他誇大付出、還要兒子說同意爸爸保管

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午在麻豆新樓醫院外說明，陳幸妤下午2時許前往診所上班，面對現場守候媒體指出「我覺得現在拉回重點，就是教育基金的事情」，「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。

陳幸妤替兒子存2,300萬教育基金 父母代操投資賺的錢也算贈與？

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘近日隔空交火，三名兒子的2,300萬元教育基金也成為焦點。陳幸妤稱，這筆錢是她過去利用每年贈與稅免稅額，分年贈與給孩子，再交由趙建銘投資理財。究竟父母把錢贈與孩子後，再代替未成年子女投資，後續賺到的收益是否又算一次贈與？會計師表示，如果當初贈與行為確實已經完成，後續父母只是代為管理、投資，所產生的投資收益原則上屬於孩子所有，不會因為資產增值，又重新計入父母的贈與額。

從陳幸妤離婚風波學協議怎麼寫 律師教戰5件事簽字前看清楚

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚風波持續延燒，前夫趙建銘日前返台時公開離婚協議書部分內容，並指向其中的保密條款，內容載明若違反約定、造成一方或親屬隱私受侵害，須賠償懲罰性金額1億元，也讓「離婚協議到底該怎麼寫」成為討論焦點。專家提醒，一般人簽離婚協議時，從法定要件、子女安排、財產分配，到金錢給付及保密條款，至少有5大事項簽字前要看清楚。

影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

影／游錫堃送花打氣 陳幸妤：義大利200萬旅費是問ChatGPT的

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午在麻豆新樓醫院外說明，陳幸妤下午1時許在診所休息時間面對現場守候媒體說，「因為沒有看到他（趙建銘）完整說明的狀況，等我全部看完，我再一起回應；因為我現在不知道他原始是怎麼說，我覺得這樣子可能會誤解。」

趙建銘不解為何要毀滅他 陳幸妤：並沒有、我是走投無路沒有管道溝通

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午現身說明如果是為討2300萬元給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，讓小朋友自己管理就好，不解為何要毀滅性的要把我毀滅」；陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。