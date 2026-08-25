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趙建銘控訴被逼離婚！律師揪「1句自爆」秒打臉 網友炸鍋：超可悲

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤（圖）與前夫趙建銘婚姻破局後，雙方隔空交火持續延燒。記者袁志豪／攝影
陳幸妤（圖）與前夫趙建銘婚姻破局後，雙方隔空交火持續延燒。記者袁志豪／攝影

陳幸妤與前夫趙建銘婚姻破局後，雙方隔空交火持續延燒。趙建銘今出面喊冤，稱自己是一路被逼著走向離婚，對此，瑩真律師聽完後在臉書上忍不住發文反擊，直指其說法邏輯前後矛盾，更痛批趙建銘婚姻中擺爛，如今卻想塑造受害者形象，忍不住怒問「這種人到底是活在民國幾年啊」？

陳幸妤與趙建銘的離婚爭議持續延燒，趙建銘一方面聲稱自己「一路被逼著離婚」，另一方面卻透露陳幸妤堅持取得清償證明後才願意簽字，前後說法引發質疑。對此，瑩真律師在臉書發文直呼傻眼，反問「所以到底是誰在逼誰離婚？趙建銘你要不要看看自己在說什麼」？

瑩真律師直言，婚姻走到盡頭並不可恥，真正令人無法苟同的是，在婚姻中長期擺爛、毫無作為，只想享受婚姻帶來的好處，卻不願意付出，直到把另一半逼走後，才急著替自己套上「無辜受害者」的形象，試圖扭轉外界觀感。她最後更狠酸趙建銘「這種人到底是活在民國幾年啊」？

瑩真律師的犀利言論曝光後，隨即引發大批網友熱烈討論，「診所的貸款掛在陳醫師名下，所有權掛在趙先生名下，要談離婚肯定會要求先把貸款清償」、「超級可悲」、「真的讓人很心疼」、「佔盡好處又要說對方不好，爛人」、「既要婚姻內的好處，又要外面偷吃，既要又要的概念，前妻不想讓他得逞，就說是人家逼他的」、「劈腿男覺得太太提離婚是太太逼自己？這個價值觀好神奇」。

陳幸妤 趙建銘

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