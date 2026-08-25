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從陳幸妤離婚風波學協議怎麼寫 律師教戰5件事簽字前看清楚

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
陳幸妤離婚風波持續延燒，外界也關注事件的最新進度。記者袁志豪／攝影
陳幸妤離婚風波持續延燒，外界也關注事件的最新進度。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚風波持續延燒，前夫趙建銘日前返台時公開離婚協議書部分內容，並指向其中的保密條款，內容載明若違反約定、造成一方或親屬隱私受侵害，須賠償懲罰性金額1億元，也讓「離婚協議到底該怎麼寫」成為討論焦點。專家提醒，一般人簽離婚協議時，從法定要件、子女安排、財產分配，到金錢給付及保密條款，至少有5大事項簽字前要看清楚。

第一個要注意的是離婚的法定要件。資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，協議離婚必須符合相關法律規定，包括需要2名以上證人簽名，不能只有夫妻雙方談妥、簽下協議就認為完成所有程序，因此簽署離婚協議時，首先就要確認相關法定要件是否完備。

第二是未成年子女的安排。鄭策允指出，如果夫妻育有未成年子女，就要處理親權、探視及扶養等問題，而且相關內容最好在離婚時約定清楚，以免日後雙方對孩子的照顧方式產生不同認知。

律師王碩也提醒，離婚協議不能只寫由誰行使負擔未成年子女權利義務，還應進一步約定主要照顧安排、探視方式，以及孩子成長過程中的重大決定，究竟由一方決定或雙方共同決定。現在也有不少夫妻沒有小孩、但共同飼養寵物，離婚後由誰照顧，也可能成為需要事先談清楚的事項。

第三大重點則是財產。鄭策允表示，夫妻離婚時可能涉及財產移轉，以及剩餘財產差額分配請求權，因此雙方應在離婚協議中把如何分配、金額多少等內容寫清楚；如果其中一方決定不主張剩餘財產差額分配請求權，也應清楚載明，避免日後再對是否已經放棄權利產生爭議。

王碩說，處理財產問題時，還應先釐清夫妻適用哪一種夫妻財產制，婚前或婚姻期間是否曾另外簽訂財產協議。尤其夫妻過去若曾做過不同階段的財產安排，離婚時不能只看最後一份協議，而應把過去的約定一併檢視，確認彼此有沒有衝突或前後矛盾；若屬高資產家庭，還可能涉及夫妻間資產配置、信託契約等安排，複雜程度更高。

第四，如果離婚協議中涉及金錢給付，也可以考慮透過公證增加保障。鄭策允表示，例如雙方約定其中一方離婚後應給付另一方一定金額，如果相關約定經過公證，符合規定的公證書可具有執行力，未來若對方沒有按照約定付款，可能不必再先經一般訴訟取得判決，就能依法聲請強制執行。

第五則是此次陳幸妤離婚風波受到關注的保密條款。鄭策允指出，保密條款首先要注意的就是「保密範圍到哪裡」，哪些資訊不能公開、哪些行為可能構成違約，如果沒有清楚界定，雙方日後就可能對同一條款產生不同解讀，甚至因此走上法院。

至於離婚協議白紙黑字寫下「違約賠1億元」，真的違約就一定得賠1億元嗎？鄭策允表示，如果約定的是懲罰性違約金，即使當初雙方同意高額違約金，也不代表最後一定能全額拿到。一旦雙方真的對簿公堂，法院仍會依個案情況判斷，如果認為違約金過高，仍可能依法酌減。

鄭策允表示，離婚時還可能涉及夫妻間的財產移轉，因此相關給付原因及內容也應在離婚協議中清楚約定。尤其離婚涉及的不只是結束婚姻關係，還可能同時牽動子女照顧、財產分配及後續給付等問題，事前寫得愈清楚，愈能降低日後各自解讀的空間。

陳幸妤 趙建銘 離婚 律師

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