快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

聯合報／ 記者許君吉周宗禎袁志豪黃靖雯／即時報導
趙建銘、陳幸妤隔空交鋒。 圖／周宗禎、袁志豪攝影
趙建銘、陳幸妤隔空交鋒。 圖／周宗禎、袁志豪攝影

趙建銘陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

教育基金投資歸屬

對於高達2300萬元的教育基金，趙建銘坦言，這筆錢確實有拿去投資，但目前究竟獲利多少，則以「不方便透露」回應，只強調未來歸還的金額一定只會比2300萬元多，不會比較少；不過陳幸妤質疑，趙建銘投資什麼都講不出來，更舉0050為例，若本金拿去投資後翻倍，是否就代表必須歸還兩倍金額，雙方對於本金與投資收益的歸屬顯然沒有共識。

對許芊芊比對孩子好？

針對被質疑是否對許芊芊比對自己的孩子還好，趙建銘喊冤，表示老大和老二在美國買車都是由他付款，三名子女也各自有一張信用卡附卡，甚至告訴孩子「不用省，想買什麼就買什麼」，強調從來不會過問孩子買了什麼；但這番說法隨即遭到反擊，陳幸妤直斥「鬼話連篇」，更嗆即使老闆辦了一張附卡，告訴員工公費盡量花，又有誰真的敢毫無限制地刷卡、什麼都報公費？

貸款由誰還？

至於兆福診所高達6000萬元的貸款問題，趙建銘則表示，雖然貸款名義上是在陳醫師名下，但在離婚前，本人已被迫將貸款全數還清，因此並不存在陳醫師至今仍背負診所貸款的情況；對此，陳幸妤回覆，相關內容已涉及離婚協議書，由於金流相當複雜，部分說法甚至可能觸及協議中違約罰款1億元的內容，認為相關指控不僅不妥，也與事實不符。

誰逼誰離婚？

談到離婚過程，雙方更是針鋒相對。趙建銘表示，其實是對方主動提出離婚，自己才是「被逼的」一方；陳幸妤則不滿回應「好啦沒關係，就他被逼」，甚至直言聽到對方說話「會中風」。

曾追求過許芊芊？

趙建銘承認曾對許芊芊有好感，但強調「那是很久以前的事了」，並呼籲外界不要再打擾對方，許芊芊已經結婚，與丈夫感情也很好；陳幸妤聽到趙建銘的說法後火氣全開，質疑對方一方面承認過去曾追求許芊芊，一方面又指控自己逼他離婚，究竟「誰逼誰」？更直言自己當初其實想挽留這段婚姻，甚至表示「我覺得我比許芊芊還愛他，許芊芊跑去嫁別人了。」

趙建銘 陳幸妤 懶人包

延伸閱讀

感情時間線重疊？傳趙建銘重金追愛 許芊芊同時熱戀現任丈夫

陳幸妤稱想挽回他 趙建銘：當初逼我離婚現又這樣講、莫名其妙

趙建銘不解為何要毀滅他 陳幸妤：並沒有、我是走投無路沒有管道溝通

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

相關新聞

影／游錫堃送花打氣 陳幸妤：義大利200萬旅費是問ChatGPT的

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午在麻豆新樓醫院外說明，陳幸妤下午1時許在診所休息時間面對現場守候媒體說，「因為沒有看到他（趙建銘）完整說明的狀況，等我全部看完，我再一起回應；因為我現在不知道他原始是怎麼說，我覺得這樣子可能會誤解。」

影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

趙建銘不解為何要毀滅他 陳幸妤：並沒有、我是走投無路沒有管道溝通

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午現身說明如果是為討2300萬元給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，讓小朋友自己管理就好，不解為何要毀滅性的要把我毀滅」；陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」

趙建銘稱會還2300萬 陳幸妤：先馬上還義大利旅費200萬不過分吧？

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午現身說明「孩子2300萬教育基金用於投資理財，小孩都同意，現在全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會比較少」；陳幸妤今回應，「我覺得有誠意一點、先馬上還個義大利旅費200萬，不過分吧。」

趙建銘說貸款自己付清且豪宅出一半 陳幸妤：不是事實、已觸及罰一億

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午現身說明診所六千萬貸款陳幸妤只有付頭期款，其他是自己繳清，台南東區豪宅耘非凡二戶跟台中的豪宅也都是他付一半貸款；陳幸妤今回應，他講的已經觸及要罰一億元的內容，已經不對了，他講的也不是事實。

陳幸妤稱想挽回他 趙建銘：當初逼我離婚現又這樣講、莫名其妙

陳幸妤前夫趙建銘今在麻豆新樓醫院外說明離婚風波，他表示2300萬元教育基金會還給小孩保管，也向陳幸妤喊話「不用醜化別人來墊高自己」，但對於陳幸妤受訪說想挽回他，趙回應，當初逼他離婚，現又這樣講，覺得莫名其妙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。