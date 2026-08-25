影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

教育基金投資歸屬

對於高達2300萬元的教育基金，趙建銘坦言，這筆錢確實有拿去投資，但目前究竟獲利多少，則以「不方便透露」回應，只強調未來歸還的金額一定只會比2300萬元多，不會比較少；不過陳幸妤質疑，趙建銘投資什麼都講不出來，更舉0050為例，若本金拿去投資後翻倍，是否就代表必須歸還兩倍金額，雙方對於本金與投資收益的歸屬顯然沒有共識。

對許芊芊比對孩子好？

針對被質疑是否對許芊芊比對自己的孩子還好，趙建銘喊冤，表示老大和老二在美國買車都是由他付款，三名子女也各自有一張信用卡附卡，甚至告訴孩子「不用省，想買什麼就買什麼」，強調從來不會過問孩子買了什麼；但這番說法隨即遭到反擊，陳幸妤直斥「鬼話連篇」，更嗆即使老闆辦了一張附卡，告訴員工公費盡量花，又有誰真的敢毫無限制地刷卡、什麼都報公費？

貸款由誰還？

至於兆福診所高達6000萬元的貸款問題，趙建銘則表示，雖然貸款名義上是在陳醫師名下，但在離婚前，本人已被迫將貸款全數還清，因此並不存在陳醫師至今仍背負診所貸款的情況；對此，陳幸妤回覆，相關內容已涉及離婚協議書，由於金流相當複雜，部分說法甚至可能觸及協議中違約罰款1億元的內容，認為相關指控不僅不妥，也與事實不符。

誰逼誰離婚？

談到離婚過程，雙方更是針鋒相對。趙建銘表示，其實是對方主動提出離婚，自己才是「被逼的」一方；陳幸妤則不滿回應「好啦沒關係，就他被逼」，甚至直言聽到對方說話「會中風」。

曾追求過許芊芊？

趙建銘承認曾對許芊芊有好感，但強調「那是很久以前的事了」，並呼籲外界不要再打擾對方，許芊芊已經結婚，與丈夫感情也很好；陳幸妤聽到趙建銘的說法後火氣全開，質疑對方一方面承認過去曾追求許芊芊，一方面又指控自己逼他離婚，究竟「誰逼誰」？更直言自己當初其實想挽留這段婚姻，甚至表示「我覺得我比許芊芊還愛他，許芊芊跑去嫁別人了。」