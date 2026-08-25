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影／游錫堃送花打氣 陳幸妤：義大利200萬旅費是問ChatGPT的

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤診所門口今天放出前行政院長游錫堃也送花為陳幸妤打氣，卡片寫上「幸妤加油」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤診所門口今天放出前行政院長游錫堃也送花為陳幸妤打氣，卡片寫上「幸妤加油」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午在麻豆新樓醫院外說明，陳幸妤下午1時許在診所休息時間面對現場守候媒體說，「因為沒有看到他（趙建銘）完整說明的狀況，等我全部看完，我再一起回應；因為我現在不知道他原始是怎麼說，我覺得這樣子可能會誤解。」

趙建銘今上午現身說明，（陳幸妤）如果是為了討2300萬元教育基金給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，讓小朋友自己管理就好，不解為何要毀滅性地要把我毀滅」；另稱診所六千萬貸款陳幸妤只有付頭期款，其他是趙自己繳清，台南東區豪宅耘非凡二戶跟台中的豪宅也都是他付一半貸款，並反駁沒有追許芊芊。

陳幸妤診所門口今天擺出前行政院長游錫堃也送花，為陳幸妤打氣，卡片寫上「幸妤加油」。

至於趙建銘的手機桌布還是許芊芊？陳幸妤說，「 那是我兒子說他瞄到是許芊芊」，至於會不會覺得很扯？陳回「不會啊，診所有美女啊，就像你放林志玲的照片在桌面上，林志玲也結婚了啊，你也可以放啊。」

關於義大利的旅遊費用是否200萬元？陳幸妤表示，「那是我上網去用ChatGPT問說這樣十天大概要多少錢，我覺得主要的還是在歸還小孩的教育基金，就是不要越扯越遠，因為已經扯到天邊海角了」。最後她指出，「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」

陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤下午1時許說「 我先回去看完趙建銘受訪影片，我現在還不知道他到底講了什麼，等下再問。」記者袁志豪／攝影

游錫堃 陳幸妤 旅費 趙建銘

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影／趙建銘 vs 陳幸妤 隔空對峙 重點整理一次看

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

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前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘今上午現身說明如果是為討2300萬元給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，讓小朋友自己管理就好，不解為何要毀滅性的要把我毀滅」；陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」

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