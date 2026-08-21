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趙建銘帶小三遊越南？同行雲林獄友嗆胡扯：忍受是有限度的

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
趙建銘與陳幸妤的離婚風波，在趙與獄友同遊越南後回國仍持續發燒。記者劉學聖／攝影
趙建銘與陳幸妤的離婚風波，在趙與獄友同遊越南後回國仍持續發燒。記者劉學聖／攝影

趙建銘陳幸妤的離婚風波，在趙與獄友同遊越南後回國仍持續發燒，同行的趙建銘獄友蔡秉雄，擔任雲林口湖鄉蚵寮村順天宮的主委，今天走訪該廟並未見蔡本人，廟方的人和鄰近村民也不願多說，不過蔡今天部分媒體以電話訪問則強烈駁斥「帶小三出去」的說法，直言「都是胡扯啦！」，他也一度為趙抱不平「人忍受是有限度的」，但後來再被追問，他則不想再多談。

兩天來對趙建銘越南行傳出有小三同行，鬧得沸沸揚揚，蔡秉雄稍早受訪澄清，這趟越南大家早就已約好的「五人旅遊」，純粹是旅遊，根本沒有什麼小三，外界所傳的「全是胡扯」。對於這次風波根本與他無關，自己卻無端被捲入、深受其擾，連家人都很不高興。

他表示，和趙只是「談得來的朋友」，至於人家夫妻間的事情，大家實不應該去介入。對於陳幸妤多次發聲，蔡秉雄也替趙抱不平「趙醫師有像她講得那麼可惡嗎？當然沒有！可以把人家講得一面倒嗎？哪有可能？」

他也指出，因雙方有簽保密協定，趙建銘是為了守約才選擇沉默，並批陳幸妤違反保密協定。被問「趙是否會反擊提告」，蔡則表示「有時候人的忍耐是有限度的」，他也曾私下勸趙建銘放手，遇到就遇到，大家做個中止，過好自己生活就行。

今天下午媒體再電詢後續之事，蔡則只簡單表示，不想再多談，不多做回應了。

口湖鄉蚵寮村順天宮主委蔡秉雄，對無端被捲入趙建銘和陳幸妤風波，感到無奈，他曾一度為趙抱不平，至於趙陳之間的事，他則不想再多說了。圖／截自蔡秉雄臉書
口湖鄉蚵寮村順天宮主委蔡秉雄，對無端被捲入趙建銘和陳幸妤風波，感到無奈，他曾一度為趙抱不平，至於趙陳之間的事，他則不想再多說了。圖／截自蔡秉雄臉書

趙建銘 小三 越南 陳幸妤 雲林

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