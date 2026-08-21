趙建銘返台今下午看診！中午快閃提前進診所 不回應保密條款

前總統陳水扁的女兒陳幸妤與趙建銘離婚風波不斷，趙建銘昨深夜返國，對媒體出示離婚協議書影本，僅回應「看第8條」，意有所指陳幸妤已違反雙方離婚協議，趙建銘今下午2時許恢復看診，中午12時05分提前進入診所，面對媒體守候，詢問有關保密條款一事，他仍選擇不回應，快閃進門。

趙建銘昨晚提供給媒體的一紙離婚協議書上寫著，陳幸妤代表甲方，趙建銘為乙方，雙方無意繼續婚姻關係，合意離婚，並向戶政機關為離婚登記。

該張離婚協議書並記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。趙建銘似乎意有所指陳幸妤違反保密條款。

陳幸妤說，她有問過律師，她有問過律師，律師說這樣他要賠她一億，他好像違反了。那一張「紙」寫的任何字，就是協議書的本身，「一億」這兩個字也是協議內容的本身，他們就協議不能把它公開的；若她去提告，「他就要賠我一億」。

面對google一星負評對保密協議是否有所影響？陳幸妤也說，「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多」。

然而，趙建銘返國後今下午恢復看診，媒體仍在診所外守候，他中午提前從側門進入診所，一見到媒體及提問保密條款一事，他仍選擇不回應，快閃進門。