陳幸妤教兒子要節儉 自己也吃剩的泡菜炒飯 說「我兒子很貼心」時笑了

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，然而，陳幸妤今中午休息時間拎著昨天沒有吃完的泡菜炒飯回家吃，提到自己教導兒子節儉，但提到老二在台北UberEats這麼方便的地方自己煮飯作飯，內心多少有些不捨。她提到兒子的點點滴滴笑了，「我兒子很貼心」。

外傳許姓女護理師結婚後，趙建銘還一直買禮物送給對方，陳幸妤說，她是聽朋友這樣講的。甚至許女房子的頭期款是從趙建銘那裡拿的，陳幸妤表示，那是她懷疑的，她沒有證據；所以才會一直想要把2300萬元拿回來，因為那是他們要念書的學費，那部分本來就已經贈與給小孩，跟紛爭都沒有關係。

媒體詢及老二大學讀3年，節省1年學費，會不會很心疼。陳幸妤說，不會啦，他原本就預設3年就要讀完了，小兒子也預設3年要把它讀完，之前不知道美國可以3年讀完，美國可以節省1年，你就多修一點課就可以趕快念完。

她說，老二就每天自己煮飯，回台灣也是自己煮飯，他在台北實習上班，都自己煮飯，連在台北UberEats這麼方便的地方都自己煮飯，晚餐就煮白飯，連隔天午餐一起煮，他就白飯加雞肉再煎個蛋，再買好市多冷凍蔬菜，還懶的洗菜，「每天都吃這樣，這樣已經吃了3年」她表示。

陳幸妤表示，雖叫兒子要節儉，但她告訴兒子食物要多元，你這樣不健康，但他說「我很健康」；她去找他，他有弄早餐怎麼吃法給她看，就優格加麥片再加幾顆藍莓，然後再加蜂蜜。

媒體詢及看兒子節儉過生活，心裡會不會捨不得，「當媽媽的都是這樣」陳幸妤說，多少有點捨不得。她說，兒子跟她感情很好，無話不說，互相吐槽的那種，而且兒子很貼心。

她說，教他們要節儉，是你以後能賺多少錢？然後你能持續賺那麼多錢嗎？你現在不省下來，萬一出了事，你不就完蛋了嗎？另在待人處事方面，也教他們跟阿公阿嬤及爸爸講話要有禮貌，不能跟爸爸頂嘴。

陳幸妤說，他們比較小的時候，自己比較高壓，他們考不好，她就罵，反而後來她自己在小兒子小五、小六開診所很忙，跟他們的關係就緩和許多，就變朋友了。她說，小兒子被她管最少的，她沒空管他們，他們書就自己讀了；反而你越罵他們，不准玩電動，他們就越反抗。

陳幸妤提到，有朋友的媽媽問她，兒子最近很迷電動，妳問你兒子怎麼辦？她兒子回答說，那一定他媽媽不讓他打，才會偷偷打；對方又問兒子都晚上偷偷打電動，她兒子就回答說，那一定是白天不讓他打，如果白天讓他打，就不會晚上偷偷打。「電動打到膩，他就會想讀書了」她笑著說。

陳幸妤提到，有朋友的媽媽問她，兒子最近很迷電動，妳問你兒子怎麼辦？她兒子回答說，那一定他媽媽不讓他打，才會偷偷打；「電動打到膩，他就會想讀書了」她笑著說。記者邵心杰／攝影