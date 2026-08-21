【重磅快評】陳幸妤、趙建銘婚姻翻頁 何必再打法律戰

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波，本該逐漸告一段落，沒想到隨著前夫趙建銘昨晚深夜返國，出示離婚協議書影本，雙方隔空交鋒又另闢新戰場。自古以來，清官難斷家務事，一樁婚姻走到離婚，已是一段關係的終點，若把離婚協議拿出來互相攻防，甚至走向訴訟，最後恐怕沒有真正的贏家。

即將在台南登場的「台灣文藝負心運動之鍘美藝術節」，或許讓趙建銘感受到外界輿論壓力，但這是社會情緒的集體投射，趙大可不必想成全然針對他而來。雖說依趙出示兩人協議的內容第8條涉及保密義務及違約賠償，但陳幸妤的公開談話是否構成違約，仍屬法律爭議。陳幸妤今日即反過來質疑，如果對方認為她違約，自己已提出相反主張，「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多。」

這場婚變發展到今天，陳幸妤從「等一個不存在的人」開始談起，到後來說「（趙）是我們想挽回的人」，這些溫情喊話之所以引起社會大眾共鳴，是因為她說出的不只是自己的婚姻感受，也讓不少人聯想到自己在婚姻裡那些難以對外言說的失望與無奈。

因此，趙建銘即使覺得自己受到不公平對待，也應該明白，如果他只是為了在輿論上扳回一城，訴訟未必是最好的工具。只會讓雙方一路從媒體攻防打到法院，再從法院打回媒體，一旦進入法律戰，雙方必須提出更多主張與證據，更多婚姻細節恐將進入公共視野。到最後，兩個成年人都沒有辦法得到真正想要的結果，孩子卻可能被迫承受父母之間的長期衝突。

值得趙建銘優先處理的，是三名兒子的教育基金，這部分妥善處理遠比「第8條」重要得多。按照陳幸妤公開說法，三名兒子名下有合計2300萬元的教育基金，是由她逐年贈與的錢，原本由她保管，後來交由趙建銘投資理財；如今三名兒子均已成年，她希望這筆錢能夠處理清楚。

離婚協議涉及的是兩個已經分開的成年人之間的權利義務，孩子的財產則是另一回事。陳幸妤自始自終也是主張為孩子討回這筆錢，對贈與給趙的六千萬元房產並未要求返還。因此雙方就坐下來好好把帳目、投資紀錄講清楚，若有所損益，也做適當的處置，保障孩子應有的權益。

婚姻既然已經走到終點，為人父母最有智慧的作法不是爭著證明誰輸誰贏，而是知道什麼時候該停手。該爭的，依法爭；該處理的，盡快處理；該說明的，把帳說清楚。至於夫妻之間的是非恩怨，就讓它停在婚姻的終點，不要再一路打到孩子的人生裡。

這才是離婚之後，兩個成年人最後能留給孩子，也留給自己的一點體面。