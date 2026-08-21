保密條款別寫「不得對外揭露」 律師教1招：這樣才能咬死趙建銘

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波延燒，陳幸妤的前夫趙建銘昨天秀出離婚協議書的保密條款，是否也因揭露行為要賠償陳幸妤1億元？律師蘇文俊在Threads發文分析，他判斷是「不會」，因為趙建銘揭露保密條款的條文本身，並沒有觸及保密條款真正要保護的核心，也就是隱私跟協議細節，法官審理案件其實也會依照契約真正的內涵跟意旨去解釋。

至於陳幸妤會不會因此違反保密協議？「老實說，我覺得滿危險的」，蘇文俊表示，外遇很可惡，但這應該會踩到隱私紅線。

蘇文俊表示，寫契約內容一定要盡量具體特定，除非不得已，否則不要太多抽象或概括條款。再來，不要寫不得對外揭露，「要寫所有內容不得對第三人揭露，這樣才能咬死趙建銘」。