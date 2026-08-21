兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，陳幸妤今天強調，就是希望能好好處理，僅此而已，她覺得不是在為難他、也沒有為難趙家。陳幸妤說，「希望8月底前能收到小孩的教育基金，不用給我，是給3個小孩，他們大了，都自己保管，我也不會過問，不知道他們的帳密」。

據了解，陳幸妤的次子在此風波也為母親發聲，並傳訊息給阿嬤，指媽媽想說她不是惡意去攻擊爸爸，他還提到跟哥哥、弟弟都非常節省，他大學3年就讀完，省了1年學費；媽媽只想幫他們把教育基金拿回來，讓他們可以專心讀書。趙母表示，「會叫他把你們的錢還你們，他拿去投資如果有虧損，叫他補齊還你們，不要再互相傷害了，爸爸努力賺錢也為了你們」。

面對小孩在美國求學很節儉一事。陳幸妤說，「我都叫小孩要節儉」。對於離婚風波，前總統陳水扁有打電話關心嗎？她說，爸爸也不能幫忙什麼，對啊，「他真的是就退休了，只能在脆上搞笑給你們（媒體）看。會沒收他手機嗎？我弟會沒收，我不想管他了。」

然而，當初為趙建銘說媒的韓毅雄醫師身體不佳，兒子為此也出來講話，陳幸妤說，真的不需要啦，真的替人作媒，怎麼知道之後人家好壞，希望他們身體健康，蠻對不起他們。

面對媒體詢問，陳幸妤說，去過趙醫師的診所，裝潢的時候去過一次，裡面有一間很隱密的休息室很舒服，可以直接在裡頭睡覺的，不像她這裡，沒有任何醫師休息室，她都站在櫃台旁處理病人資料。她表示，那次她陪爸爸去，只是在外面，沒有進到每個角落；感覺就是助理都不認識他們，櫃台也不認識他們，通常像趙爸趙媽來診所，櫃台人員還會招呼他們，趙媽腳不好、陪她下來之類。

外傳「王醫師」是許女的小帳，陳幸妤說，究竟怎麼對上來的，朋友也說不出來，那可能就是大家亂猜而已吧。不過，一定是知情人士，跟趙建銘比較好的人，他相信得過的人，覺得會挺他的人，他才會講，他身邊的好友，就不知道他現在跟誰比較好。

至於「王醫師」、趙醫師多年女病友等人連日來在社群上的發言，陳幸妤說，諸如陪同他去還貸款，都跟離婚協議細節都已牽涉到了。她說，其實那條非常廣義，那一條簡直包山包海。