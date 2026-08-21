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趙建銘秀離婚協議 他曝真正目的：陳幸妤有2個台大法律系家人要想清楚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
趙建銘昨天深夜返國，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜返國，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

對於前夫趙建銘昨天秀出離婚協議書影本上的第8條保密條款，違反一方要賠償1億元。前總統陳水扁的女兒陳幸妤今天表示，趙建銘就是打定主意她沒有證據，或是「用這個堵住我的嘴，讓我不能講」。律師呂秋遠在臉書表示，離婚協議書中的保密條款，其實用處不會太大。

呂秋遠說，離婚協議的保密條款，主要的原因就是只規範雙方當事人，但是不規範沒有簽名的第三人。契約原則上只拘束簽約的人。假設前妻答應前夫不能說，前妻卻把秘密告訴好朋友，再由好朋友向媒體爆料。因為好朋友根本沒有簽這份離婚協議，原則上前夫就不能直接拿協議中的1億元，向前妻或好朋友求償。

不過，呂秋遠表示，如果是私人感情、婚姻生活、財產安排，本來就具有高度隱私性，約定「雙方」不得公開，通常沒有什麼問題。如果前妻直接向媒體公開，而不是透過好朋友，或是弟弟，這部分可能會比較危險。

契約裡，寫「懲罰性金額」，會是什麼意思呢？呂秋遠表示，這份契約，看起來有請教過律師，但應該不是律師寫的，否則不會這麼簡略。寫1億、寫懲罰，看起來有比較厲害嗎？這就涉及到民法上，有「懲罰性違約金」和「損害賠償額預定性違約金」兩種。

呂秋遠表示，損害賠償預定違約金的意思，是說「我們現在不知道洩密將來會損失多少，所以事先約定1億元。真正違約時，債權人原則上不必再辛苦證明自己真的損失1億元。

懲罰性違約金則不同。呂秋遠表示，這個不是預先計算損失，而是說「你只要違約，就要受到這個金錢上的制裁」。就是懲罰，不必先證明實際損害剛好等於違約金。但是，如果契約另外保留損害賠償，受害者還可以就實際損害另行求償，只是那一部分就必須舉證。

呂秋遠說，結論就是，兩者的差異在於，預定損害賠償只有一種賠償，但是懲罰性賠償可以有兩種賠償，只是另一個賠償要舉證而已。一般來說，契約如果沒寫清楚，法院就會直接認定是預定賠償。寫不寫懲罰，差異就是在能不能要另外一筆賠償而已。預定不行、懲罰可以。這件事可以忽略不計。如果到法院以後，重心可能會是在能不能酌減，例如1億減到1萬之類的。

他舉例，如果先生與第三人有密切聯繫，要賠償1億，可是先生1個月只賺4萬，就算有這種協議，法院也會審酌先生的財務狀況、違約狀況，給出意想不到的數字。重點還有一個，裁判費。要提告1億，就要繳100萬的裁判費，要提告的人，可能也要想想，法官對於1億的看法，又不是協議書寫了，就一定可以拿到1億，萬一拿到1萬，怎麼辦？這就是很吃自由心證的事情。

趙建銘秀出協議書的目的為何？呂秋遠說，應該嚇人、要人閉嘴的用處比較多，真正可以要錢的可能比較低。「不然，他希望這齣戲，連載3年、5年嗎？」趙建銘希望在法庭攻防時，所有家務事都在輿論上揭露嗎？重點是，到時候1億變成1萬，真的會很好笑。「以陳家有兩個台大法律系的家人來說，他可能要想清楚會比較好」。

陳幸妤 離婚 法律系 趙建銘

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