陳幸妤婚變掀保密條款爭議！律師教離婚協議寫清楚四大重點

面對前總統陳水扁女兒陳幸妤連日爆料，前夫趙建銘公開雙方簽署的離婚協議書影本，揭露違約保密條款須賠償1億元，震驚各界。究竟一般夫妻簽訂離婚協議需要注意什麼？律師王碩表示，從子女、財產、損害賠償到保密條款，都是離婚協議最容易踩雷的4大事項，尤其條款若寫得不夠清楚，即使雙方已經簽字，離婚後仍可能衍生爭議。

趙建銘20日深夜返國時，面對媒體並未受訪或回應，僅發放離婚協議書影本，其中，條款載明，雙方對婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，以及協議期間細節均應保密，不得以任何形式對外揭露、批評或詆毀；若違反約定，導致任一方或親屬隱私受到侵害，違約一方須賠償懲罰性金額1億元。

離婚協議寫下「違約賠1億元」，真的違約就一定得賠1億元嗎？王碩表示，保密及違約金約款原則上對雙方具有拘束力，但即使雙方白紙黑字約定1億元，也不代表日後發生爭議時，法院一定會判賠足額1億元。

王碩解釋，如果被要求賠償的一方認為違約金過高，可以向法院主張酌減，但必須提出具體理由，說明為何照約定金額賠償太高，再由法院綜合個案情況判斷是否酌減，以及最後應賠償多少。因此，雙方私下約定高額違約金並非不可行，但真正發生爭議時，最終金額仍可能交由法院判斷。

至於什麼情況才算違反保密條款，王碩表示，關鍵就在協議怎麼寫，包括哪些內容不得洩露、透過哪些方式對外揭露會構成違約，都必須回到雙方當初約定的文字逐一判斷。

如果條款寫得具體、精準，就比較容易判斷某項行為是否構成違約；反之，如果只籠統約定「不得洩露隱私」，卻沒有清楚界定範圍，未來雙方可能連哪些內容屬於洩密、是否已經違約，以及應負擔多少違約金都有不同解讀，最後仍可能走上法院。

回到一般夫妻簽訂離婚協議該注意哪些事情？王碩指出，第一個最常遇到的就是「子女」，若有未成年子女，除了要約定由誰行使負擔未成年子女權利義務，也要進一步處理主要照顧安排、探視方式，以及孩子成長過程中的重大決定究竟由一方決定，還是必須由雙方共同決定。現在也有不少夫妻沒有小孩、但共同飼養寵物，離婚後由誰照顧，也可能成為需要事先約定的事項。

第二大重點則是財產。王碩表示，必須先釐清夫妻適用哪一種夫妻財產制，婚前、婚姻期間是否曾經另外簽訂財產協議，以及離婚時如何處理剩餘財產差額分配請求權。若屬高資產家庭，還可能涉及夫妻間資產配置、信託契約等安排，複雜程度更高。

尤其夫妻過去如果曾經做過不同階段的財產安排，離婚時不能只看最後一份協議，而應把過去的約定一併檢視，確認彼此有沒有衝突或前後矛盾，再決定離婚協議該如何重新約定。

第三則是損害賠償。王碩表示，如果離婚原因涉及侵害配偶權，相關民事損害賠償是否一併處理，就應在協議過程中釐清；若雙方或親屬間另有傷害等爭議，也可能涉及民事賠償或刑事追訴，是否要隨著離婚紛爭一併解決，都應事先談清楚，避免婚姻關係結束後，其他法律爭議仍持續延燒。

最後才是此次受到關注的保密條款。王碩表示，保密條款並非每份離婚協議的必要配備，實務上也有夫妻在雙方律師完整說明後，基於彼此信任或認為沒有必要，最後選擇不簽，因此仍要視個案需求決定。

王碩提醒，離婚協議並不是違約金寫得愈高，保障就一定愈大。真正重要的是把雙方最可能發生爭議的事情寫清楚，尤其子女、財產、損害賠償及保密義務等事項，如果約定過於模糊，反而容易讓雙方在離婚後各自解讀，留下後續爭議空間。