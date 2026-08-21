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趙建銘秀出離婚協議非最終版本 律師酸用廢紙耍招：他就違反保密條款
前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波，她的前夫趙建銘昨天發給媒體兩人離婚協議書影本，第8條指若違反保密懲罰性金額1億元。對此，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專指該離婚協議是「廢紙」，她表示，「以為用不是最終版本公開就可以避免掉1億的賠償，超傻」。
李怡貞表示，趙建銘在機場自以為是的不能說話，但是發了幾張廢紙。除了保密條款笑死以外，還有第9條也超級奇怪，看來就是自己打的協議書，「本協議書一式三份，由雙方各執乙份保存」，趙建銘1份，陳幸妤1份，那另外1份呢？
「公版都寫得比廢紙完整」。李怡貞說，她去台南一個戶政機關下載的版本，都有「本離婚書一式二份，雙方各執一份，訂立後應共同向戶政機關登記始生效力」。所以這個廢紙應該不是最後登記版本，趙建銘還是在耍招。「這個廢紙版本不就是協議離婚期間的細節嗎？啊你就違反保密條款了啊」。
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