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影／趙建銘秀離婚協議書賠1億？ 陳幸妤：想用這個堵住我的嘴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
陳幸妤說，「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多」。記者邵心杰／攝影
陳幸妤說，「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多」。記者邵心杰／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續延燒，她的前夫趙建銘昨深夜返國，對媒體出示離婚協議書影本，僅回應「看第8條」，意有所指陳幸妤已違反雙方離婚協議，恐將面對一億元求償，陳幸妤今上午受訪時指出，趙建銘想用這個堵住她的嘴，讓她不能講。「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多」

面對趙建銘出示離婚協議書影本，陳幸妤說，她有問過律師，律師說這樣他要賠她一億，他好像違反了。那一張「紙」寫的任何字，就是協議書的本身，「一億」這兩個字也是協議內容的本身，他們就協議不能把它公開的；若她去提告，「他就要賠我一億」。

外傳離婚協議書有一說為6點，究竟是6點或8點，陳幸妤說，不可能隨身攜帶離婚協議書啊，誰會隨身攜帶離婚協議書，都要出國玩了。面對媒體詢及看到趙建銘拿出聲明時的心情，她說，看到你們（媒體）狼狽的奔跑，都看不清楚。有想過趙建銘會出這一招嗎？陳幸妤說，有想過啦，有預料到，只是他影印的有點草率的感覺，下面還沒有簽名。

然而，趙建銘丟出這一張的用意為何？陳幸妤說，他就是打定主義，覺得她沒有任何可以跟你們（媒體）講的證據，或是「用這個堵住我的嘴，讓我不能講」。

面對google一星負評對保密協議是否有所影響？陳幸妤說，「如果他告我，我也告他，其實也算扯平，就看法官怎麼認定，誰違反的比較多」。當初保密協議是誰提的，她說，這也是保密協議的一部分，不能講。

陳幸妤說，她現在比較希望就是教育基金的部分，阿嬤既然也答應要處理了，然後兒子也曾經爸爸問過，爸爸也很阿殺力的說，他怎麼會侵占兒子的教育基金，他只是先幫忙你們投資、買保險而已，你們若想要自己保管，他就解約，讓你們自己保管就好，這不就是什麼問題，就趕快處理就好了。

趙建銘昨晚提供給媒體的一紙離婚協議書上寫著，陳幸妤代表甲方，趙建銘為乙方，雙方無意繼續婚姻關係，合意離婚，並向戶政機關為離婚登記。

該張離婚協議書並記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協議期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。

雖趙建銘僅提供離婚協議書未發表公開說明，但外界揣測趙對外出示和陳幸妤的離婚協議書，似乎意有所指陳幸妤已違反雙方離婚協議。

陳幸妤今上午受訪時指出，趙建銘想用這個堵住她的嘴，讓她不能講。記者邵心杰／攝影
陳幸妤今上午受訪時指出，趙建銘想用這個堵住她的嘴，讓她不能講。記者邵心杰／攝影

陳幸妤 離婚 陳水扁 趙建銘

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