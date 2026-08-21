趙建銘沉默原因曝 王醫師：他怕講錯話賠1億 陳幸妤有遵守離婚協議嗎

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波，陳幸妤的前夫趙建銘昨天返國時在機場發給記者疑似兩人的離婚協議書，第8條內容為雙方不得揭露隱私，違約應賠償懲罰性金額1億元。自稱是趙建銘友人的王醫師今天在Threads發文，他表示，「我趙兄沉默不是要1億。是怕講錯話要賠1億啦！」

王醫師日前在threads帳號「kk._hi」發文幫趙建銘講話，他今天上午再發文，指離婚協議書是「鐵證」，就是證明趙建銘如果反駁陳幸妤也會觸法，所以趙建銘不發一語，是因為受限於第8條，「萬一說出扁家任何事，就得受鉅額罰金處置，有苦難言啊」。

王醫師說，第8條指雙方合議，不互揭露，批評，詆毀，說了就算違反。「大家看看，這幾天陳醫師有言論，又沒有違反離婚協議第二條，簽名就要落實。陳醫師有遵守離婚協議約定嗎？」真想請趙建銘繼續分享，第8條以外是寫什麼，「不知道有沒有海角7億的藏寶圖」。

趙建銘昨天面對媒體不受訪、不回應提問，只說「看第8條」。王醫師表示，「第8條限制住，我老兄都不能說，但是陳幸妤都卻可以暢所欲言批評，不能批評喔！陳醫師顯然有違反第8條。我比較興趣看2到7條」。