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陳幸妤3子怎討回2300萬？律師教5招「法理情」都兼顧：別急著撕破臉

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤與趙建銘離婚風波持續受外界關注。聯合報系資料照
前總統陳水扁女兒陳幸妤與趙建銘離婚風波持續受外界關注。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤趙建銘離婚，她過去存入3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元，趙多年前要求讓他投資理財，現在卻遲不歸還兒子，引發外界關注未成年子女，究竟該如何取回自己名下的帳戶管理權。對此，律師蘇家宏在臉書分享5個法律步驟，不僅強調法理，同時也兼顧親情。

第一招：先表達接管之意，並真誠感謝父母的用心

蘇家宏建議，子女可找適當時機，正式向父母表達自己已成年，希望開始學習獨立理財，同時感謝父母多年來的照顧與協助管理財產，並請父母將帳戶、密碼交接給自己。不過，若過去親子間曾簽訂附條件或附負擔贈與契約，應先確認相關約定，以及到底是誰具管理財產的權利。

蘇家宏也提醒，處理以下行為時請三思，若讓父母心寒，未來父母規劃遺產繼承時，是否會透過遺囑減少甚至剝奪子女可繼承的部分。

第二招：若父母不交帳戶，本人可親自向銀行處理

若父母無合法理由不願交還帳戶，且確認帳戶為子女名下，蘇家宏表示，只要本人帶齊身分證正本與新的印章，親自前往銀行或金融機構，即可辦理印鑑變更、密碼掛失或重新設定，以及申請網銀權限等。拿回帳戶控制權後，建議調閱過去數年的歷史交易明細，確認資金進出軌跡。

第三招：若發現錢被動用，先給予父母說明的機會

若調閱明細後發現有異常解約、大筆提款或轉帳，蘇家宏提醒，先不要直接認定是父母違法挪用。他表示，父母很可能是急用於家用、代繳學費、保險費，甚至長期理財配置。因此，應先與父母確認資金實際用途，了解資金流向。

此外，若這筆錢原先是父母所給，子女是「受贈人」，贈與人在尚未完成交付贈與物給受贈人時，可以撤銷贈與；若受贈人故意侵害贈與人、未履行扶養義務時，贈與人也可依法撤銷贈與，相關財產可能被要求歸還。

第四招：家庭糾紛盡量以協商化解，注意刑事告訴「6個月期限」

蘇家宏認為，家庭糾紛應以「協商、和解」為優先考量，非不得已不宜輕易走上法院。然而，若雙方溝通完全破裂，且涉及重大侵占、偽造文書等情節，就必須在「知悉犯罪事實與犯人之時起6個月內」提出刑事告訴。蘇家宏指出，由於直系血親間的竊盜、侵占屬於刑法告訴乃論之罪，因此若有法律爭議，應盡速尋求律師協助。

第五招：可主張自挪用時起，請求年利率5%法定利息或所失利益

若主張民事求償，蘇家宏提醒，除注意時效外，可要求返還遭代管的本金，也可主張自款項遭不當挪用或催告返還之日起，依民法第203條加計「年利率5%」的法定遲延利息，或請求賠償原本應獲得的利益，讓權益獲得合理填補。

最後，蘇家宏也勸告子女，「要記得父母幫你存教育基金，是愛；這筆錢是父母無條件給你的，別讓愛你的人傷心」。

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