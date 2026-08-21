趙建銘秀離婚協議 律師：保密條款不只拘束陳幸妤 他是不是也要賠1億

針對前總統陳水扁女兒陳幸妤連日爆料婚變始末，陳幸妤的前夫趙建銘昨天深夜返國時，面對媒體不受訪、不回應，但發放離婚協議書影本，僅說「看第8條」，內容為雙方不得揭露隱私，違約應賠償懲罰性金額1億元。對此，時常評論時事的律師劉韋廷反問趙建銘，「你公布了離婚協議書的內容，自己是不是也要賠1億元？」

該張離婚協議書記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額1億元。

對於陳幸妤和趙建銘婚變風波，劉韋廷在臉書表示，這件事情突然出現一個很有趣的法律問題。趙建銘回到台灣之後，面對媒體幾乎什麼都不說，只告訴大家「看第8條」，然後把兩人的離婚協議書拿出來給媒體看。大部分內容確實都遮住了。但是最重要的第8條，保密條款，卻幾乎完整呈現在大家眼前。

為什麼趙建銘要秀出離婚協議內容，劉韋廷表示，意思當然很明顯，趙建銘是在告訴外界：「我為什麼都沒有講話？因為我們有保密協議」。甚至也可能是在提醒陳幸妤，繼續把婚姻裡面的事情拿出來講，是不是已經違反離婚協議？但是，「趙建銘，那你自己呢？」

劉韋廷表示，趙建銘現在為了證明對方有保密義務，直接把「保密條款本身」完整拿給媒體看。而且條款裡面還寫著：「協議期間的細節」均應保密，不得以任何形式對外揭露。這份離婚協議書的內容，算不算「協議期間的細節」？如果算的話，那把第8條公布給媒體的人，是不是自己也可能踩到這條線？

「你拿保密條款出來指控別人不保密，結果為了證明有保密條款，自己先把保密條款公開了」。劉韋廷表示，這就變成一個很有意思的法律問題。法律上當然不能因此直接說趙建銘一定要賠1億元。因為還要進一步看整份離婚協議如何解釋，以及第8條後面還有1個重要條件：必須因為違反約定，導致任一方或親屬的隱私受到侵害。

他說，所以單純公布「有這個條款」，跟公布婚姻生活、財產、子女、感情等具體內容，法院將來怎麼認定，未必相同。而且即使真的構成違約，約定1億元，也不代表法院最後一定會判1億元。違約金如果過高，法院仍有可能依法酌減。

但是劉韋廷表示，這件事情真正有趣的地方，保密條款不是只拘束陳幸妤一個人。它上面寫的是「雙方」。所以如果要拿這張離婚協議書要求對方遵守第8條的每一個字，自己恐怕也得一起遵守。否則最後最尷尬的問題可能就是：「你說她違反保密協議，那你把保密協議拿給全台灣看的時候，你自己有沒有違反？」這個問題才是這張離婚協議書曝光之後，最值得討論的法律問題。