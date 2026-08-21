趙建銘秀離婚協議 林智群：陳幸妤1行為「有點危險」 但不可能判賠1億

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續延燒，她的前夫趙建銘昨天深夜11時30分返國，對媒體出示離婚協議書影本，僅回應「看第8條」。對此，常評論時事的林智群在臉書表示，關鍵字是「若違反致任一方或親屬隱私受侵害」，類似結果犯的概念，就是有洩露、批評、詆毀行為還不夠，還要有侵害產生，才能請求懲罰性違約金。

該張離婚協議書記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額1億元。

對於陳幸妤在趙建銘診所留下的google評論、後來受訪，有沒有導致趙建銘隱私權受侵害？「我覺得有點危險」，林智群表示，特別是google評論，談到一些家庭內部人才會知道的事情，看起來已經成立「有洩露、批評、詆毀行為」要件。

至於有沒有讓趙建銘因此「隱私權」受到損害？林智群表示，還是要看遭疑有染的許姓護理師的事情、醫術的事情算不算個人隱私範圍。不過就算是成立違約，趙建銘提告請求懲罰性違約金，法院還是有酌減權，「不可能判賠1億元的，要靠上法院賺錢，沒那麼容易」。

不過，林智群表示，趙建銘把離婚協議這樣發給媒體，大家本來都不知道有1億元懲罰性違約金，現在都知道了，這樣算不算也是洩露？

網友表示，「更心疼陳幸妤醫生了，再次被勒索的感覺」、「還錢給小孩就好了，硬要搞到敵對3個小孩跟小孩的媽媽」、「講事實也算嗎」、「趙建銘不就洩漏協議洩密賠1億的內容了嗎」、「可能是想警告陳醫師，不要再多說，否則會被求償1億元？」、「保密條款就是只能甲方、乙方知情，如今保密條款幾乎全台灣都知道了，這就不保密了吧」。