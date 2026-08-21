快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影

前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，趙昨天深夜11時30分許從越南返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額一億元。

趙建銘的友人透露，趙預定搭乘越南航空於昨天晚間10時返抵高雄國際機場，現場會提供他為何沉默的鐵證；但高雄機場航班資訊顯示器顯示該越南航空航班「延遲53分鐘」，大批媒體守在入境大廳，直到昨天深夜近11時30分許，趙建銘才從入境大門步出。

戴著口罩的趙建銘一現身就被媒體團團圍住，但未如先前支持者所指趙建銘會打破沉默發表聲明並將「鐵證」攤在陽光下，趙在現場僅對媒體出示一張和陳幸妤簽訂的離婚協議書，未說一句話，隨後在友人陪同下驅車返回台南。

趙建銘提供給媒體的一紙離婚協議書上寫著，陳幸妤代表甲方，趙建銘為乙方，雙方無意繼續婚姻關係，合意離婚，並向戶政機關為離婚登記。

該張離婚協議書並記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。

雖趙建銘僅提供離婚協議書未發表公開說明，但外界揣測趙對外出示和陳幸妤的離婚協議書，似乎意有所指陳幸妤已違反雙方離婚協議，雙方離婚風波仍未歇。

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，被大批媒體包圍。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，被大批媒體包圍。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘 離婚 隱私 陳幸妤

延伸閱讀

影／趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

趙建銘傳今晚返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

相關新聞

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，趙昨天深夜11時30分許從越南返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額一億元。

選情初探／竹北之戰 綠營拍板 藍白未整合

竹北市長選戰戰線拉開，民進黨拍板由陽明交通大學助理教授曾聖凱接棒鄭朝方參選；藍白卻仍陷整合危機，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠各自推進，加上前市長何淦銘有意回鍋、國民黨林啟賢未完全退出戰局，多股勢力交錯，讓竹北之戰仍充滿變數。

台積回龍科 再掀桃市長選戰攻防

昨距選舉投票只剩一百天，民進黨桃園市長參選人黃世杰會同「桃園隊」成員造勢，同時針對台積電進駐龍科三期案猛攻張善政市府團隊，直指張市府過去未積極與地方溝通，如今「躺平等收割」；張市府反擊黃世杰身為桃園子弟卻未有建樹，強調「做事比造勢重要」。

歷史上的今天／1960年2隻海狗抵台 圓山動物園迎接新客

外籍油輪「諾克頓」號上的華籍船員贈送給台北圓山動物園的兩隻海狗，1960年8月21日上午10時半運抵基港。這兩隻海狗小姐為圓山動物園第一次接待的新客。

三接案逆轉 專家：中油恐難再增建儲槽

中油三接海岸利用許可原處分遭最高行政法院判決撤銷確定一案，中油昨晚表示，最高行是針對填海造地面積五公頃的部分，認為有行政瑕疵，而撤銷原處分，中油將針對判決內容提供資料給內政部，以便補正程序。不過，專家認為中油恐需擔心未來增建儲槽的民意阻力。

不查毒油？監委被提名人邱泰源閃躲挨轟

立法院全院委員會昨天繼續審議監委人事案，監委被提名人邱泰源曾任衛福部長，被問到毒油事件的處置，邱泰源除了讚許衛福部長石崇良的人品，又在立委再三追問下，才鬆口監察院可以主動調查毒油案，引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。