影／趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問，僅發出一張他與陳幸妤的離婚協議，強調當初雙方有簽保密條款，隨即快步離開現場。

趙建銘現身機場後，隨即整理行李、加快腳步，在現場人員陪同下迅速離去。記者接連詢問相關問題，他始終沒有回應，現場氣氛顯得相當低調，趙建銘面對鏡頭並未多做停留，對於媒體詢問僅回應「看第八條」，隨後快速離開機場，結束這場短暫的媒體追逐。

從趙建銘在機場發給記者的離婚協議書上寫到，第八條是雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協議期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毁；若違反致任一方或親屬隱私受傷受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」；圖為趙建銘發的離婚協議書。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影