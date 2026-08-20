快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

影／趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問，僅發出一張他與陳幸妤的離婚協議，強調當初雙方有簽保密條款，隨即快步離開現場。

趙建銘現身機場後，隨即整理行李、加快腳步，在現場人員陪同下迅速離去。記者接連詢問相關問題，他始終沒有回應，現場氣氛顯得相當低調，趙建銘面對鏡頭並未多做停留，對於媒體詢問僅回應「看第八條」，隨後快速離開機場，結束這場短暫的媒體追逐。

從趙建銘在機場發給記者的離婚協議書上寫到，第八條是雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協議期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毁；若違反致任一方或親屬隱私受傷受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」；圖為趙建銘發的離婚協議書。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」；圖為趙建銘發的離婚協議書。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」就離去。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」就離去。記者劉學聖／攝影

趙建銘 機場 越南 陳幸妤

延伸閱讀

趙建銘傳今晚返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

相關新聞

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，趙昨天深夜11時30分許從越南返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額一億元。

影／趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問，僅發出一張他與陳幸妤的離婚協議，強調當初雙方有簽保密條款，隨即快步離開現場。

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相：男方露馬腳

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變扯上前男友林姓醫師，扁嫂吳淑珍遭網友批評嫌棄男方，導致女兒感情生變分手。陳致中忍不住跳出來解釋說，當年婚事已進入雙方父母見面吃飯、商議階段，但因姊姊陳幸妤發現神秘第三者才忍痛分手，沒有媽媽看不起人、百般刁難拆散兩人的情況。

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝和趙建銘離婚後風波不斷，接連爆出趙建銘婚內冷暴力陳幸妤，更將陳贈與3名兒子的2300萬教育基金全數拿走。陳幸妤昨（19）日表示，離婚時曾簽署保密條款，外界好奇...

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊「貸款是趙繳清的」，陳幸妤上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」，該帳號搞不好是趙的小帳；網友起底發文帳號IP疑似在越南，陳幸妤說「電腦的事，我完全不懂怎麼查IP」。

怎將趙建銘拉回正常人軌道？陳幸妤讚恩情反轉論述精闢 身心科醫師回答了

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，受訪時提及有位身心科醫師提及「恩情反轉」現象，對前夫趙建銘的描述很精闢，但也希望專家建議要如何將趙拉回正常人軌道。阮綜合院身心內科主任胡學錦說，透過政治聯姻雖然得到特權，但若不足以彌補承受的痛苦，原本的感恩可能變成怨恨；要改變別人很困難，不如把自己重心放自己身上、對自己好，然後也祝對方過得好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。