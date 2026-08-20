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陳幸妤離婚一年多 黃偉哲肯定戶政人員「嚴守公務機密」將表揚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲肯定東區戶政事務所同仁嚴守公務機密、落實個人資料保護，以專業及謹慎態度保障民眾權益。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲肯定東區戶政事務所同仁嚴守公務機密、落實個人資料保護，以專業及謹慎態度保障民眾權益。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天前往東區戶政事務所嘉勉第一線同仁，肯定戶政人員面對高度敏感的民眾個人資料，始終恪守公務機密、落實個資保護，沒有任意談論或外洩相關資訊，展現公務人員應有的專業與紀律，市府也將對表現優異的同仁予以嘉獎。

前總統女兒陳幸妤趙建銘去年離婚的消息，因陳幸妤近日主動披露後才受到外界關注。由於戶政機關掌握民眾婚姻、戶籍等高度敏感的個人資料，黃偉哲今日特別走訪東區戶政事務所，除慰勞第一線人員，也強調戶政業務攸關市民權益，個資保護及公務保密更是基本專業倫理。

黃偉哲表示，戶政同仁每天處理大量民眾個人資料，在提供便民服務之餘，更要肩負保護個資、嚴守公務機密的責任。他肯定東區戶政同仁面對敏感業務時，能夠謹慎處理、不任意談論、不對外洩漏，值得肯定，也是所有公務人員的榜樣。

黃偉哲也表示，市府將針對相關優秀同仁予以嘉獎，希望透過實質肯定，鼓勵第一線公務人員持續守住專業倫理及個資安全底線，讓市民在使用戶政服務時，能夠更加安心。

除了嘉勉戶政同仁，黃偉哲今天也前往市議員曾之婕服務處，頒發「出類拔萃」紅榜，表揚服務處主任謝鴻斌長期投入協同調解工作。謝鴻斌114年經手協同調解案件超過600件，其中149件調解成立，連續第7年獲得行政院長獎肯定。

謝鴻斌表示，自己從前副議長曾順良、前議員曾信凱到曾之婕議員任內，投入調解工作至今已23年。雖然調解工作不輕鬆，但能協助民眾排解紛爭、避免進入訴訟，讓雙方找到解決方式，就是最大的欣慰，也期盼未來能有更多年輕人投入調解服務。

台南市長黃偉哲肯定東區戶政事務所同仁嚴守公務機密、落實個人資料保護，以專業及謹慎態度保障民眾權益。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲肯定東區戶政事務所同仁嚴守公務機密、落實個人資料保護，以專業及謹慎態度保障民眾權益。圖／台南市政府提供

陳幸妤 趙建銘

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