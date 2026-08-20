快訊

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相：男方露馬腳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤。記者袁志豪／攝影
前總統陳水扁女兒陳幸妤。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變扯上前男友林姓醫師，扁嫂吳淑珍遭網友批評嫌棄男方，導致女兒感情生變分手。陳致中忍不住跳出來解釋說，當年婚事已進入雙方父母見面吃飯、商議階段，但因姊姊陳幸妤發現神秘第三者才忍痛分手，沒有媽媽看不起人、百般刁難拆散兩人的情況。

陳幸妤婚變後，網友感嘆陳幸妤兩段感情都遇人不淑，並翻出陳水扁「關不住的聲音─阿扁坐監ㄟ五0張批」書中提及，陳幸妤與前男友林姓醫師交往3年多，她並不知道林另有同居女友，直至發現男友行蹤怪異，開車跟蹤才驚見男友「另結新歡」。陳水扁最後才知道，女兒只是林的眾多「外遇」之一。

這番說法一出，卻有網友回應「扁嫂嫌棄對方身高，所以兩人才漸行漸遠」、「林姓醫師是被扁嫂拆散，林才疏遠陳幸妤去找其他女生」等說法。

阿扁之子、陳幸妤的弟弟陳致中說，原本他覺得男婚女嫁，好聚好散，舊事不要重提，但有部分訊息指控他的母親吳淑珍「看不起林醫師、百般刁難、最後拆散云云」，讓他感到孰可忍孰不可忍，必須出來為媽媽說話。

陳致中說，當年本來父母親幾乎答應了，還在北市某飯店宴請林醫師及林家親友，雙方相談甚歡、氣氛融洽，未料隔沒多久露出馬腳，林被幸妤發現還有神秘第三者，最終忍痛分手。

陳致中強調，「家母身體欠安，恐無心力反駁，但事實不容狡賴，所有牽涉其中的人都在，豈能含血噴人、胡說八道，作為兒子，必須為媽媽說幾句公道話」。

凱達格蘭基金會執行長陳致中為近日網路對母親吳淑珍的不實指控感到氣憤，強調事實不容狡賴，不能含血噴人、胡說八道。圖／取自陳致中臉書
凱達格蘭基金會執行長陳致中為近日網路對母親吳淑珍的不實指控感到氣憤，強調事實不容狡賴，不能含血噴人、胡說八道。圖／取自陳致中臉書

陳幸妤 趙建銘 吳淑珍 陳致中 陳水扁

延伸閱讀

婆婆酸陳幸妤「恰北北難怪老公外遇」媳傻眼 網怒：加害全台女性

怎將趙建銘拉回正常人軌道？陳幸妤讚恩情反轉論述精闢 身心科醫師回答了

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

相關新聞

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相：男方露馬腳

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變扯上前男友林姓醫師，扁嫂吳淑珍遭網友批評嫌棄男方，導致女兒感情生變分手。陳致中忍不住跳出來解釋說，當年婚事已進入雙方父母見面吃飯、商議階段，但因姊姊陳幸妤發現神秘第三者才忍痛分手，沒有媽媽看不起人、百般刁難拆散兩人的情況。

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝和趙建銘離婚後風波不斷，接連爆出趙建銘婚內冷暴力陳幸妤，更將陳贈與3名兒子的2300萬教育基金全數拿走。陳幸妤昨（19）日表示，離婚時曾簽署保密條款，外界好奇...

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊「貸款是趙繳清的」，陳幸妤上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」，該帳號搞不好是趙的小帳；網友起底發文帳號IP疑似在越南，陳幸妤說「電腦的事，我完全不懂怎麼查IP」。

怎將趙建銘拉回正常人軌道？陳幸妤讚恩情反轉論述精闢 身心科醫師回答了

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，受訪時提及有位身心科醫師提及「恩情反轉」現象，對前夫趙建銘的描述很精闢，但也希望專家建議要如何將趙拉回正常人軌道。阮綜合院身心內科主任胡學錦說，透過政治聯姻雖然得到特權，但若不足以彌補承受的痛苦，原本的感恩可能變成怨恨；要改變別人很困難，不如把自己重心放自己身上、對自己好，然後也祝對方過得好。

影／「趙家想錯敵人」 陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊，陳幸妤今天上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」；下午她再說明，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，再指趙遲不歸還她為三個兒子存入銀行的2300萬元教育基金，原本昨天趙媽說「趙回國就處理」，讓陳幸妤覺得事情圓滿落幕；但因疑似趙建銘友人發文抨擊，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。