故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相：男方露馬腳

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變扯上前男友林姓醫師，扁嫂吳淑珍遭網友批評嫌棄男方，導致女兒感情生變分手。陳致中忍不住跳出來解釋說，當年婚事已進入雙方父母見面吃飯、商議階段，但因姊姊陳幸妤發現神秘第三者才忍痛分手，沒有媽媽看不起人、百般刁難拆散兩人的情況。

陳幸妤婚變後，網友感嘆陳幸妤兩段感情都遇人不淑，並翻出陳水扁「關不住的聲音─阿扁坐監ㄟ五0張批」書中提及，陳幸妤與前男友林姓醫師交往3年多，她並不知道林另有同居女友，直至發現男友行蹤怪異，開車跟蹤才驚見男友「另結新歡」。陳水扁最後才知道，女兒只是林的眾多「外遇」之一。

這番說法一出，卻有網友回應「扁嫂嫌棄對方身高，所以兩人才漸行漸遠」、「林姓醫師是被扁嫂拆散，林才疏遠陳幸妤去找其他女生」等說法。

阿扁之子、陳幸妤的弟弟陳致中說，原本他覺得男婚女嫁，好聚好散，舊事不要重提，但有部分訊息指控他的母親吳淑珍「看不起林醫師、百般刁難、最後拆散云云」，讓他感到孰可忍孰不可忍，必須出來為媽媽說話。

陳致中說，當年本來父母親幾乎答應了，還在北市某飯店宴請林醫師及林家親友，雙方相談甚歡、氣氛融洽，未料隔沒多久露出馬腳，林被幸妤發現還有神秘第三者，最終忍痛分手。

陳致中強調，「家母身體欠安，恐無心力反駁，但事實不容狡賴，所有牽涉其中的人都在，豈能含血噴人、胡說八道，作為兒子，必須為媽媽說幾句公道話」。