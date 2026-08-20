快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

聯合新聞網／ 綜合報導
前總統陳水扁女兒陳幸妤。記者袁志豪／攝影
前總統陳水扁女兒陳幸妤。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝和趙建銘離婚後風波不斷，接連爆出趙建銘婚內冷暴力陳幸妤，更將陳贈與3名兒子的2300萬教育基金全數拿走。陳幸妤昨（19）日表示，離婚時曾簽署保密條款，外界好奇條款內容，醫師王姿允表示「內容大概都可猜到」，更直呼「說出來通常是男方的生意都不用做了」。

陳幸妤自揭和趙建銘離婚後，近日再爆出趙建銘除了婚內冷暴力陳幸妤，更將陳幸妤贈與3名兒子共2300萬教育基金全數拿走。不過陳幸妤昨日提到，兒子轉述阿嬤表示趙建銘回台後會處理教育基金的事情。

此外，一名自稱和趙建銘私交16年的張姓女患者爆料，趙之所以保持沉默全因簽署離婚保密條款，陳幸妤承認當初的確有簽，但「我又沒有講到保密條款裡面的什麼東西，趙也不能講吧」。面對連日醜聞，這名張姓女患者今（20）日表示，趙建銘晚間回台後將發表聲明

外界好奇趙陳2人的離婚保密條款，王姿允在臉書發文直言「內容大概都可猜到」。王姿允表示，曾經「夢到」一名男醫師開墮胎藥，並向同事宣稱要給自己的醫師老婆服用，甚至裝可憐宣稱自己很想要孩子，全因老婆不想要才開墮胎藥，不僅收割一波同情，瞬間醫師老婆淪為冷血無情還命令老公亂開藥的人。

王姿允接著寫道，墮胎藥是男醫師開給小三的，老婆完全被蒙在鼓裡。王也大膽猜測，趙建銘、陳幸妤2人的離婚保密條款「大概就是類似這種劇情」。

另外，對於這名自稱趙建銘認識16年的女病患，王姿允呼籲「真的不要出來提油救火」。王姿允指出，保密條款的內容「說出來通常是男方的生意都不用做了」，王也坦言保密條款可能是為了孩子著想、不想讓孩子丟臉，直言女方因為孩子才有所保留。

陳幸妤 趙建銘 離婚

延伸閱讀

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

趙建銘傳今晚返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明

影／「趙家想錯敵人」 陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

婆婆酸陳幸妤「恰北北難怪老公外遇」媳傻眼 網怒：加害全台女性

相關新聞

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝和趙建銘離婚後風波不斷，接連爆出趙建銘婚內冷暴力陳幸妤，更將陳贈與3名兒子的2300萬教育基金全數拿走。陳幸妤昨（19）日表示，離婚時曾簽署保密條款，外界好奇...

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊「貸款是趙繳清的」，陳幸妤上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」，該帳號搞不好是趙的小帳；網友起底發文帳號IP疑似在越南，陳幸妤說「電腦的事，我完全不懂怎麼查IP」。

怎將趙建銘拉回正常人軌道？陳幸妤讚恩情反轉論述精闢 身心科醫師回答了

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，受訪時提及有位身心科醫師提及「恩情反轉」現象，對前夫趙建銘的描述很精闢，但也希望專家建議要如何將趙拉回正常人軌道。阮綜合院身心內科主任胡學錦說，透過政治聯姻雖然得到特權，但若不足以彌補承受的痛苦，原本的感恩可能變成怨恨；要改變別人很困難，不如把自己重心放自己身上、對自己好，然後也祝對方過得好。

影／「趙家想錯敵人」 陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊，陳幸妤今天上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」；下午她再說明，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，再指趙遲不歸還她為三個兒子存入銀行的2300萬元教育基金，原本昨天趙媽說「趙回國就處理」，讓陳幸妤覺得事情圓滿落幕；但因疑似趙建銘友人發文抨擊，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。

趙建銘傳今晚返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明

前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，引來不少民眾聲援。趙建銘本人不論媒體圍堵都選擇迴避不談，16年看診的張姓女病患今曝日前出國的趙建銘今晚9時將返台，會打破沉默在高雄機場發表聲明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。