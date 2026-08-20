陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 女醫猜保密條款：說出來男方生意都不用做

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝和趙建銘離婚後風波不斷，接連爆出趙建銘婚內冷暴力陳幸妤，更將陳贈與3名兒子的2300萬教育基金全數拿走。陳幸妤昨（19）日表示，離婚時曾簽署保密條款，外界好奇條款內容，醫師王姿允表示「內容大概都可猜到」，更直呼「說出來通常是男方的生意都不用做了」。

陳幸妤自揭和趙建銘離婚後，近日再爆出趙建銘除了婚內冷暴力陳幸妤，更將陳幸妤贈與3名兒子共2300萬教育基金全數拿走。不過陳幸妤昨日提到，兒子轉述阿嬤表示趙建銘回台後會處理教育基金的事情。

此外，一名自稱和趙建銘私交16年的張姓女患者爆料，趙之所以保持沉默全因簽署離婚保密條款，陳幸妤承認當初的確有簽，但「我又沒有講到保密條款裡面的什麼東西，趙也不能講吧」。面對連日醜聞，這名張姓女患者今（20）日表示，趙建銘晚間回台後將發表聲明。

外界好奇趙陳2人的離婚保密條款，王姿允在臉書發文直言「內容大概都可猜到」。王姿允表示，曾經「夢到」一名男醫師開墮胎藥，並向同事宣稱要給自己的醫師老婆服用，甚至裝可憐宣稱自己很想要孩子，全因老婆不想要才開墮胎藥，不僅收割一波同情，瞬間醫師老婆淪為冷血無情還命令老公亂開藥的人。

王姿允接著寫道，墮胎藥是男醫師開給小三的，老婆完全被蒙在鼓裡。王也大膽猜測，趙建銘、陳幸妤2人的離婚保密條款「大概就是類似這種劇情」。

另外，對於這名自稱趙建銘認識16年的女病患，王姿允呼籲「真的不要出來提油救火」。王姿允指出，保密條款的內容「說出來通常是男方的生意都不用做了」，王也坦言保密條款可能是為了孩子著想、不想讓孩子丟臉，直言女方因為孩子才有所保留。