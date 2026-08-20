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影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊「貸款是趙繳清的」，陳幸妤上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」，該帳號搞不好是趙的小帳；網友起底發文帳號IP疑似在越南，陳幸妤說「電腦的事，我完全不懂怎麼查IP」。

自稱是趙建銘友人的王醫師日前在threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，「公主不會說謊，但是公主說謊了」；昨天下午3時許再使用帳號「kk._hi」發文「陳醫師這次所有爆料，全憑她一面之詞，到現在還沒有看到任何資料及證據」。

陳幸妤今天上午指出，沒人知道王醫師是誰，到底有沒有這個人也沒人知道，完全想不到任何人，搞不好是趙建銘的小帳；眼尖網友搜尋該帳號，發現IP疑似在越南，留言「你IP顯示在越南欸哈哈哈」、「原來是越南團成員」，陳幸妤今天下午1時許再回應「這我完全不懂」。

陳幸妤在診所前受訪說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」；另外，她表示「很多朋友跟我反映，想看毒油、想看國防重要大事，叫我不要再講了，你知道現在演算法，只要看了我的新聞，下面出來都是我的。」

陳幸妤指出，「朋友就覺得我的訊息佔版面已經佔一個禮拜了，你們這樣我會被人家覺得我在佔用版面，在那邊把自己離婚的事情拿出來濫用媒體資源，他們還說媒體被我這樣子利用，還自己在那邊很開心，在那邊沒完沒了，他們想看毒油啊。」

訪問結束後，有支持者上前表示，今天特地從台北下來，想親手贈送史努比娃娃飲料杯給她，陳幸妤開心收下，並與支持者一家人合照，隨即返回住家。

訪問結束後，有支持者上前表示，今天特地從台北下來，想親手贈送史努比娃娃飲料杯給她，陳幸妤開心收下。記者袁志豪／攝影
訪問結束後，有支持者上前表示，今天特地從台北下來，想親手贈送史努比娃娃飲料杯給她，陳幸妤開心收下。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影

訪問結束後，有支持者上前表示，今天特地從台北下來，想親手贈送史努比娃娃飲料杯給她，陳幸妤開心收下。記者袁志豪／攝影
訪問結束後，有支持者上前表示，今天特地從台北下來，想親手贈送史努比娃娃飲料杯給她，陳幸妤開心收下。記者袁志豪／攝影

陳幸妤說「我不知道，我不懂IP要怎麼去偵測，電腦的事情，我不知道要怎麼查到IP」。記者袁志豪／攝影
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趙建銘 陳幸妤 越南

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前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊，陳幸妤今天上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」；下午她再說明，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

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