怎將趙建銘拉回正常人軌道？陳幸妤讚恩情反轉論述精闢 身心科醫師回答了

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，受訪時提及有位身心科醫師提及「恩情反轉」現象，對前夫趙建銘的描述很精闢，但也希望專家建議要如何將趙拉回正常人軌道。阮綜合院身心內科主任胡學錦說，透過政治聯姻雖然得到特權，但若不足以彌補承受的痛苦，原本的感恩可能變成怨恨；要改變別人很困難，不如把自己重心放自己身上、對自己好，然後也祝對方過得好。

陳水扁於2000年當選總統、2001年就任。陳水扁就任同年的9月27日，陳幸妤與交往不到一年的骨科醫師趙建銘結婚，兩人育有三子。2006年趙建銘捲入台開內線交易案，纏訟多年後判刑入獄服刑。

阮綜合院身心內科主任胡學錦昨受訪指出，政治婚姻容易出現「恩情反轉」現象，當事人雖然曾因婚姻得到特權，但若後來發現得到的東西不足以彌補所承受的痛苦時，感恩會逐漸變成怨恨。

趙建銘出國，預計今晚從越南返抵高雄小港機場。陳幸妤今早受訪表示，她讀到一篇身心科胡醫師寫出恩情反轉的文章，內容很精闢，那位醫師雖然不認識趙建銘，但描述的心理轉折完全就是她知道的趙建銘心態，不知道趙能否有一些扭轉或良心回來，「我真的很想請教專業醫生，遇到這種狀況怎麼辦」。

陳幸妤疑惑「一旦一個人對他的太太、小孩及家庭，有這種心理轉折之後，接下來我們要怎樣拉回來一點？」她希望趙建銘可以拉回正常人的軌道一點，把該還小孩的還給小孩。

針對陳幸妤的疑惑，胡學錦表示，改變自己很困難、改變別人也不太可能，很難講要把誰拉回來，當兩人關係好的時候，可能會獲得一些好處，但若關係不好，且出現超出預期的付出，可能會重新解讀，導致「感恩變成怨懟」。

胡學錦建議，不管是分手或離婚，當事人都要把重心放在自己身上，除了讓自己過得好，也要感謝對方陪伴度過開心時光，祝福對方過得好，找到下一段人生的幸福，「對方過得好，也才不會來找你麻煩」。