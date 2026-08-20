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影／「趙家想錯敵人」 陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，疑似趙的友人發文抨擊，陳幸妤今天上午說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」；下午她再說明，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

自稱是趙建銘友人的王醫師日前在threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，貸款是趙繳清的；昨天下午3時許再使用帳號「kk._hi」發文「陳醫師這次所有爆料，全憑她一面之詞，到現在還沒有看到任何資料及證據」。

陳幸妤今天上午9時許在台南市東區診所前接受採訪指出「昨天有朋友傳給我看，看了讓我心情不好了」，本來趙建銘昨天說要處理孩子2300萬元教育基金，她覺得這樣就好，她也沒有要再講了，但「看到那篇文，感覺事情似乎不是往好的方向走」；今天下午她再度說明。

今天下午1時許，陳幸妤在診所休息時間受訪指出，「我覺得趙家想錯敵人了，他們現在恨的都是扁家，但是對我們家來講，他還是我們想要挽回的人，是小孩的爸爸；真正恨他的人不在我們這裡，我覺得他們真的搞錯對象。」

陳幸妤表示，如「我看這幾天有一些threads放出來的消息，我覺得還有別人要搞趙建銘；像我看到有人爆料他診所的離心機，然後說那是否衛福部合法登記的，那個機器是離心機我也看不懂，怎麼會有人知道那台離心機是幹嘛用的然後放消息？」

陳幸妤說「趙建銘還是小孩的爸爸，再怎麼樣，就算離婚了，他就算再娶，爸爸還是爸爸啊；我當然不可能跟他復婚或是再有什麼關係，但他是小孩的爸爸，我是希望他照顧小孩，跟小孩有更好的互動，然後多關心小孩。」

陳幸妤提到，「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸，我只希望這樣子，所以我沒想搞死他，我也不是因為保密條款才就不想再說。」至於趙建銘今晚返台將打破沉默發表聲明，陳幸妤上午說「我不怕、我都不怕，資料我都調過了。」

陳幸妤上午指出，阮綜合醫院身心內科主任胡學錦以「恩情反轉」來分析趙建銘的心理轉折，她覺得很精確，「完全就是我知道的趙建銘心理轉折、現在的心態」，「我不知道一個人對他的太太、小孩、家庭有這種心理轉折之後，接下來我們要怎麼把他拉回來一點」，「我現在主要癥結點，希望他能拉回正常人軌道一點，把該還給小孩的教育基金歸還。」

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」記者袁志豪／攝影

趙建銘 陳幸妤

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