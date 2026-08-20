影／趙建銘將發聲明 陳幸妤：我都不怕但事情似乎不是往好的方向走

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚後，再指趙遲不歸還她為三個兒子存入銀行的2300萬元教育基金，原本昨天趙媽說「趙回國就處理」，讓陳幸妤覺得事情圓滿落幕；但因疑似趙建銘友人發文抨擊，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。

自稱是趙建銘友人的王醫師日前在threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，貸款是趙繳清的；昨天下午3時許再使用帳號「kk._hi」發文「趙醫師有受到保密條款約定，所以選擇沉默不語，我見證很多內幕，但是我沒有受保密條款約束喔！」

「kk._hi」表示，「陳醫師對媒體那麼不友善，這次會反常那麼友善，講了那麼多家務事，佔了那麼多版面，害我們無法關心毒油和慈濟事件。獄友是貪汙犯，那陳水扁是什麼犯呢」、「陳醫師這次所有爆料，全憑她一面之詞，到現在還沒有看到任何資料及證據」。

陳幸妤今天上午9時許在台南市東區診所前接受採訪，媒體詢問昨天七夕情人節與兒子吃飯，是否有看到網友發文，她說，「昨天有朋友傳給我看，看了讓我心情不好了，他這樣子講，那這樣不是他也看過嗎，那到底是他違反還我違反，有點怪異。」

陳幸妤指出，沒人知道王醫師是誰，到底有沒有這個人也沒人知道，完全想不到任何人，搞不好是趙建銘的小帳，而且提到的內容都是家務事，不可能有第三個人知道；對於趙建銘今晚要返台打破沉默發表聲明，陳幸妤說「我不怕、我都不怕，資料我都調過了，他們講的都不是事實。」

陳幸妤說，關於趙建銘尚未歸還的孩子2300萬元教育基金，本來「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事，我覺得有要處理就好。放下一塊心頭大石，這件事情可以了結，結果看到王醫師這篇文，我感覺這篇就是趙建銘找人出來寫、或就是他自己寫的。」

陳幸妤認為，「我身邊恨扁家的人，又同時恨我、恨三個人恨到入骨，用那些字眼的，我身邊就只有趙建銘一個人；那種仇恨是恨到骨子裡的，藍營那麼多名嘴，整天罵扁家，連我都罵進去的，只有趙建銘，昨晚看到那篇文，感覺事情似乎不是往好的方向走。」

陳幸妤說，不知道他什麼時候回來，還是希望那篇是別人亂傳，希望他能好好處理孩子的教育基金；另外，有一位身心科胡醫師寫了一篇「恩情反轉」來分析趙建銘的心理轉折，她覺得寫得很精確，「完全就是我知道的趙建銘心理轉折、現在的心態。」

陳幸妤表示，但產生了這心態以後，有沒有辦法扭轉、讓他有一些良心回來，「我很想請教專業的醫生，遇到這種狀況怎麼辦；我不知道一個人對他的太太、小孩、家庭有這種心理轉折之後，接下來我們要怎麼把他拉回來一點」，「我現在主要癥結點，希望他能拉回正常人軌道一點，把該還給小孩的教育基金歸還。」

針對自稱王醫師的網友發文，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。記者袁志豪／攝影

針對自稱王醫師的網友發文，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。記者袁志豪／攝影

針對自稱王醫師的網友發文，陳幸妤說「讓我心情不好了，感覺事情似乎不是往好的方向走」。記者袁志豪／攝影