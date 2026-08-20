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趙建銘傳今晚返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，17日清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國至越南，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，17日清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國至越南，身旁沒女伴，全程不發一語。記者石秀華／翻攝

前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，引來不少民眾聲援。趙建銘本人不論媒體圍堵都選擇迴避不談，16年看診的張姓女病患今曝日前出國的趙建銘今晚9時將返台，會打破沉默在高雄機場發表聲明。

骨科醫師趙建銘在前妻陳幸妤近期開撕兩人離婚內幕後，一舉一動受到外界關注，大批媒體守候趙建銘的診所外，不像陳幸妤「侃侃而談」，趙均選擇沉默不語。

陳幸妤日前加碼爆料趙建銘休假要和交往的女大學生出國旅行，17日清晨趙果真現身高雄小港國際機場，但外傳的女主角不見人影，僅3名男性友人共同搭機前往越南胡志明市。

骨科醫師趙建銘在前妻陳幸妤近期開撕兩人離婚內幕後，一舉一動受到外界關注。趙建銘17日清晨現身高雄小港國際機場，與其他3名友人共同搭機前往越南胡志明市，其中一人是他服刑期間結識的獄友蔡秉雄。

趙建銘16年的張姓女患者日前曾爆料，指趙之所以保持沉默，全因簽了「離婚保密條款」；張女今透露，趙建銘晚上9時將搭機返台，會打破沉默，在小港機場發聲明曝鐵證，引發外界關注。

趙建銘日前抵達診所看診時，面對媒體拍攝均沉默不語。圖／讀者提供
趙建銘日前抵達診所看診時，面對媒體拍攝均沉默不語。圖／讀者提供

趙建銘 機場 高雄 陳幸妤 離婚

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