陳幸妤喊「等再久男人不會回來」 律師揭殘酷現實：浪子回頭非人人能消受

前總統陳水扁之女、醫師陳幸妤自曝與趙建銘離婚後，近日接受媒體訪問時頻頻拋出金句，其中一句「戲棚下等久了，男人就會回來，真的沒這件事啦！」引發不少討論。對此，律師瑩真分享辦理家事案件的觀察，直言這句話「有七成真實，卻有三成不見得如此」，談起婚姻關係中「浪子回頭」的另一面。

瑩真表示，以她處理家事案件的經驗來看，法院中有不少請求扶養費的案件，原告多是一些年輕時風花雪月、浪蕩不羈、不負責任、拋家棄子的父母。她指出，有些人在年輕時追求自己的生活，離開家庭、與配偶及子女疏遠，玩到樂不思蜀，等到年老、失去經濟能力，甚至因生病住進醫院或療養院後，才想起過去被自己拋下、嫌棄到不行的元配及小孩。

她形容，這類人在晚年可能重新認為「家庭真美好」，進而要求過去的配偶負擔扶養責任，甚至讓子女也被牽扯進來。

瑩真進一步表示，這種恐怖故事，每天都在法庭上演，等於是恐怖情人的另一種形態，即在搞失蹤、冷暴力、拋棄家庭之後，算不準哪一天還會回來，要你替他的下半輩子負責，且禍延子女，以孝順之名勒住子女的未來。

瑩真無奈表示，若子女幼年時確實曾受到父母扶養，未來面對不負責任的父母提出扶養要求時，法律上仍可能必須負有一定程度的扶養義務，但實際負擔金額及是否減輕義務，仍須依個案情況判斷。她因此感嘆：「浪子回頭，可不是所有人都消受得起」。

有網友將這篇貼文與近期陳幸妤、趙建銘的婚姻風波連結，甚至直接提及趙建銘，認為趙建銘是有經濟能力的醫師，且現還執業，並非是律師形容的會「浪子回頭」的人。

不過，瑩真隨後澄清，表示自己的文章「沒有在指涉誰」，只是聽到陳幸妤的受訪內容後有感而發，呼籲網友不要替文章中的人物「對號入座」。她也在回覆中進一步提到，自己所談的是一種家事案件中可能出現的情況，而非針對特定個案發表法律判斷。

貼文底下也有網友分享自身經歷，有人表示自己曾遇過父親年輕時拋棄家庭、年老後反過來向子女要求金錢扶養，而且脾氣超大；也有人認為「該離則離，不用浪費錢又傷心」，指出一段關係是否繼續，最終仍應回到當事人的人生選擇。