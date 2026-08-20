十多年前舊照掀回憶！曾指導陳幸妤植牙 温世政：認真專注的好學生

民進黨南投縣長參選人、牙醫師温世政昨(19)日晚間透過臉書分享一張十多年前的舊照片，意外勾起過往與陳幸妤的師生緣分。温世政透露，當年自己曾在王鴻烈教授的植牙課程中擔任助教，並有機會指導陳幸妤醫師學習植牙技術，如今再看到舊照，也特別發文替陳幸妤加油打氣。

温世政表示，這張照片是有人傳給他的，回憶起當年的陳幸妤，温世政形容她「是一位非常認真、專注，也很努力的好學生」，並在貼文中寫下祝福：「幸妤醫師加油！願您一切平安順心，也繼續用專業與溫柔，為更多病患提供優質的牙科照護。」

照片曝光後，不少網友留言直呼「好珍貴的照片」，也有人注意到兩名牙醫師多年後再被放在同一段回憶中，笑稱「牙醫們集體凍齡」，還有人稱讚温世政當年上課時穿著正式、神情專注，認為從照片就能看出其專業態度。

也有網友提到，過去曾在網路上看到患者分享對陳幸妤看診的正面印象，留言表示「一直以來在網路上都有看到病患說很喜歡陳醫師」，並為陳幸妤送上祝福，希望她未來能「海闊天空」。

温世政文中提及的王鴻烈教授，現為密西根大學牙醫學院研究所牙周學程主任，在國際植牙界享有極高聲譽，是牙周病學的知名專家。過去三十多年來，王教授多次在台灣舉辦演講，並開設課程，深受牙醫界肯定推崇。