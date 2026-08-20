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挺陳幸妤「鍘美藝術節」4大戲團助陣⋯訂金百萬原因曝 還有辦桌野餐日

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為陳幸妤昨天七夕情人節收到支持者送的史努比布偶，笑開懷。記者袁志豪／攝影
圖為陳幸妤昨天七夕情人節收到支持者送的史努比布偶，笑開懷。記者袁志豪／攝影

台南網友為幫前總統陳水扁的女兒陳幸妤出氣，確定將於9月下旬舉辦「鍘美藝術節」，邀請4大知名傳統戲團公演，稱之為「文藝負心」運動。對於有人求證主辦的蘇姓網友為何訂金高達百萬元，他解釋，「還不是文化局每個劇團都打電話過去怕他們被詐騙，讓我訂金費用一直往上加！沒有抱怨喔！小心詐騙是對的」。

根據蘇姓網友昨天在Threads公布的「鍘美藝術節」節目內容，包括9月18日古都木偶戲團《包公斬駙馬》（含全套文武戲），9月20日孫凱琳歌劇團《包公鍘陳世美》，9月21日春美歌劇團《施公審負心》，9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》，演出時間為晚上7時至9時30分，免費入場，地點未定。

關於訂金已支付百萬元，蘇姓網友回覆其他網友留言表示，此次3團歌仔戲都是50尺大舞台公演最高規格，卡司也敲到最強，「錢再賺就有啦！大家看戲開心最重要」。對於有網友擔心看不懂歌仔戲，蘇姓網友表示將會有中文字幕。

至於地點不會是在趙建銘診所的五妃街，蘇姓網友表示，腹地太小會造成民怨，原本已準備申請健康路舊體育館，「但辦桌只能擺100桌一定無法滿足大家，已相中一塊腹地夠大的空地，確定地點後會儘速通知大家，再給我幾天時間」。

蔡姓網友也留言，除了辦桌，還有918古都野餐日，「歡迎全家攜帶野餐墊，來看布袋戲 《包公斬駙馬》」。

陳幸妤 趙建銘

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