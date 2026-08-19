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影／陳幸妤開撕趙建銘 莊瑞雄：民眾看戲就好、不用鍘刀

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立法院黨團今天舉行時事回應記者會，幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）與副幹事長陳培瑜出席。對近日陳水扁女兒陳幸妤開撕趙建銘引起的連串風波，莊瑞雄表示，一般民眾茶餘飯後當一齣戲看看就好，范雲也呼籲媒體尊重陳幸妤表達意見或選擇沉默的權利。記者邱德祥／攝影
民進黨立法院黨團今天舉行時事回應記者會，幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）與副幹事長陳培瑜出席。對近日陳水扁女兒陳幸妤開撕趙建銘引起的連串風波，莊瑞雄表示，一般民眾茶餘飯後當一齣戲看看就好，范雲也呼籲媒體尊重陳幸妤表達意見或選擇沉默的權利。記者邱德祥／攝影

民進黨立法院黨團今天回應時事，幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副幹事長陳培瑜出席。針對前總統陳水扁女兒陳幸妤近日公開批評丈夫趙建銘，引發一連串家庭及輿論風波，莊瑞雄表示，外界對家庭成員間的恩怨其實所知有限，一般民眾茶餘飯後看看就好，不必過度介入。

莊瑞雄表示，近期網路上有不少人替陳幸妤抱不平，也有人對趙建銘表達不滿，但外界接觸到的資訊終究只是片面，對於當事人及家庭成員間的是非恩怨，外界沒法知道箇中滋味。

他說，希望外界祝福當事人都能擁有更美滿、幸福及自由的未來，因為這場風波終究會落幕。不過，近日相關事件甚至被延伸成戲劇及藝術創作，還有人提出由外界集資等構想，雖然看起來相當熱鬧，但政治人物實在不便再過多評論。

莊瑞雄進一步表示，連家庭風波都被搬上檯面成為戲劇題材，大家看熱鬧可以理解，但以民進黨團立場而言，一般民眾頂多茶餘飯後看看戲、做一些評論，不需要進一步加入其中，「不用去揮刀，不用去鍘刀」。

談及前總統陳水扁，莊瑞雄表示，自己過去與陳水扁有一些互動，也能感受到他對女兒的不捨。不過，他認為，即使身為父親，面對女兒的婚姻及家庭問題，也可能有不同的感受，因此自己不會以父親的角度去告訴陳水扁應該如何處理女兒的家務事。

莊瑞雄說，感情世界的事情，外界確實很難評斷，家庭成員之間的問題，最終仍應由當事人自己面對及處理。

范雲則呼籲媒體尊重陳幸妤發言及選擇不發言的空間。她表示，不論是公眾人物或一般民眾，都應該享有一定的私人空間，尤其陳幸妤過去長期受到媒體關注與追逐，更應尊重她表達意見或選擇沉默的權利。

范雲也指出，這次事件對婦女團體而言，也再次凸顯婚姻及家庭關係中的法律保障與不足，包括民法親屬編相關制度，都值得社會進一步認識與討論，讓事件成為一次法律與性別議題的公共教育。

陳幸妤 趙建銘 莊瑞雄

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