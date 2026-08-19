陳致中曬姊弟嫩照「全世界僅我們互懂」 網敲碗：一起去冰島

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘長達25年的婚姻劃下句點，弟弟陳致中今(19)日於臉書曬出兩人兒時合影，感性寫下「再怎麼tough也要快樂」。

陳致中貼出與姊姊陳幸妤兒時的合照，並寫道：「扁家子女不可承受之重，再怎麼tough也要快樂，全世界只有我們互相能懂，姊姊加油，一起加油，撥雲見日。」短短幾句話透露出姊弟一路走來共同承受的壓力，也展現對姊姊的支持。

該文曝光後，至截稿為止，已近萬名網友按讚支持，貼文下方也湧入大批網友留言，不少人看到姊弟兒時照片後直呼「好可愛」，也有人感嘆兩人一路走來並不容易。有網友留言表示：「照片中的姊姊好像《魯冰花》裡的姊姊(茶妹)，不管是外貌、堅韌、純樸、強大的樣子都好像。」也有人稱讚陳幸妤「小時候就有堅毅的氣質」。

近期陳幸妤受訪時透露，由於趙建銘受境管20年，出獄後兩人感情也生變，使她一度「幻想」的一家五口冰島行始終未能如願，因此有網友向陳致中喊話「揪姊姊一起去冰島啦」，希望姊弟能趁此機會重新安排一趟旅行。

另一名網友則以「長姊如母」形容兩人的關係，留言提醒陳致中：「你等於是她的第一個大兒子，愛她、照顧她、聽姊姊的話，不要讓她再受傷。」也有人表示：「至少你站在姊姊這邊」。

陳幸妤在公開離婚內幕後，包括父親陳水扁及弟弟陳致中，均不斷透過社群平台及親自現身為陳幸妤打氣加油，父親陳水扁更向女兒隔空道歉「爸爸對不起妳」，也欣慰陳致中能一路走在陳家人面前，力挺家人。