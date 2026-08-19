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2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，前天更指出存入3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元，趙多年前要求讓他投資理財，現在卻遲不歸還兒子；陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。

陳幸妤前天指出，從3個孩子很小的時候就以他們的名字開立帳戶，開始贈與，本來一直在她那邊保管，後來放在銀行很久，都放在定存，她沒有操作股票、投資等；因為以前感情還不錯，也都相信趙建銘，趙說給他投資理財，才交給趙保管處理，給趙的時候就是2300萬元。

陳幸妤說明，大人的事，店面贈與就贈與了，但那是她贈與給孩子的錢，而且小孩都姓趙，都是趙家的兒子孫子，以後祠堂也是他們要拜，「不能離婚以後你拿這筆錢拿去投資理財，現在三個小孩都成年人了，我覺得可以還了吧」，但趙卻說要等小孩結婚時才還，長子去問時也語焉不詳。

陳幸妤昨天受訪再說，贈與的已經確定要不回來，因為2300萬教育基金都是在孩子名下的帳戶，由趙建銘保管帳戶密碼、網銀，趙聲稱要幫孩子投資理財，除非小孩告爸爸侵占，但應該不至於走法律途徑，不可能搞成這樣子，看能不能私下解決。

今天上午9時許陳幸妤從台南市東區牙醫診所對面的住家現身後，邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，隨即快步走入診所，並未受訪；但10時22分，她看診中仍先在Line「陳醫師群組」傳訊，「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事，有要處理就好」。

陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤 趙建銘 離婚 夫妻財產

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