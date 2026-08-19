非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

骨科醫師趙建銘在前妻陳幸妤近期開撕兩人離婚內幕後，一舉一動受到外界關注。趙建銘17日清晨現身高雄小港國際機場，與其他3名友人共同搭機前往越南胡志明市。同行旅伴身分也隨之曝光，其中一人正是他服刑期間結識的獄友蔡秉雄。

趙建銘一行人周一共赴越南，搭機前一名同行男子對著媒體喊：「有拍到就好，別一直拍啦！」因而受到注目。陳幸妤在受訪時也認出同行者是趙建銘過去服刑時的獄友，還調侃道：「這些人在監獄裡整天沒事，365天一直聊，聊到最後都很有感情，都比老婆好」，甚至笑稱「互相切磋，關一次出來功力大增」。這位趙建銘昔日獄友的身分也隨之曝光，是曾捲入雲林縣口湖鄉長賄賂案的蔡秉雄。

根據判決書內容，蔡秉雄曾任雲林縣口湖鄉調解委員會委員，在口湖鄉長蔡永常涉貪案件中扮演「白手套」角色，曾替鄉民林清風夫婦攜帶10萬元現金，試圖交給口湖鄉公所主任秘書魏禎男，請託安排其子清潔隊職缺，在遭對方拒絕後，主任秘書也將其款項退回。

之後，蔡秉雄得知時任鄉長蔡永常有私人債務問題，轉而指示林清風提供40萬元，用於清償蔡永常積欠花店的花籃費用。判決也揭露另一項關鍵細節，蔡秉雄得知蔡永常喜歡食用烏魚胗，便建議林家購買約20斤、價值約1萬元的烏魚胗，送往蔡永常住處，作為安排兒子進入鄉公所清潔隊工作的「對價」。

蔡秉雄不僅負責牽線，還指導行賄者如何送禮，甚至詢問「董ㄟ（蔡永常）開心嗎？」，從犯罪事實來看，蔡秉雄在該案中並非只是單純轉交物品，而是扮演積極居中協調的「白手套」。

案件經法院審理後，臺灣高等法院臺南分院判決蔡秉雄共同觸犯《貪污治罪條例》第11條第2項之交付賄賂罪，判處有期徒刑2年、褫奪公權1年；案件後續上訴，最終於2021年8月5日經最高法院駁回上訴確定。

根據《鏡週刊》報導，兩人出獄後仍保持聯繫，蔡秉雄還在趙建銘的骨科診所打烊後，進入診所大樓與趙建銘見面，兩人一路聊到深夜，甚至繫同款LV皮帶，也曾共遊海島開心比讚，交情相當深厚。