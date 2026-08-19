快訊

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

延托甘苦／延托成常態幼師硬撐 人力缺一套輪班制度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／等中午再聊...陳幸妤：病患說我最近每天遲到 診所為她訂這間午餐

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，現場守候記者正要上前提問關於柯文哲妻子陳佩琪的發文，她見行人綠燈，立即過馬路並喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，隨即快步走入診所。

陳幸妤昨天談趙建銘提到，他心裡就一個結，「就是他被關是我爸點頭的嘛，就像民眾黨創黨主席柯文哲討厭賴清德總統，柯文哲不是也一直說賴清德把他抓去關」；陳佩琪發文回應，不是柯文哲討厭賴清德，才被抓去關，是柯文哲搶了賴369萬張選票，又說他賴皮寮沒繳稅，萊爾校長懷恨在心。

陳佩琪在社群媒體threads指出，是賴清德討厭柯文哲，才抓柯文哲去關，沒權勢的人被汙衊，莫名其妙被抓去關，「換成是妳，妳不會討厭他嗎？」今天現場守候記者正準備詢問陳佩琪的提問，陳幸妤走出住家大樓，見行人是綠燈，立即快速過馬路。

陳幸妤邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，連一名70歲、住在台南女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下，最後女粉絲交給診所護理師，並請護理師轉達心意，先行離去。

另外，陳幸妤昨天中午休息時間拎著午餐回家，許多網友高度好奇是什麼食物，診所護理師今早說明，是在國立成功大學旁、韓國人開的韓國飯卷，昨天診所統一訂中餐，陳醫師也跟著一起訂餐。

陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影

一名女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下。記者袁志豪／攝影
一名女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤昨天中午休息時間拎著午餐回家，許多網友高度好奇是什麼食物，診所護理師指出，是韓國人開的韓國飯卷。記者袁志豪／攝影
陳幸妤昨天中午休息時間拎著午餐回家，許多網友高度好奇是什麼食物，診所護理師指出，是韓國人開的韓國飯卷。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影
陳幸妤今天上午邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」。記者袁志豪／攝影

一名女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下。記者袁志豪／攝影
一名女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下。記者袁志豪／攝影

陳幸妤 病患 診所 趙建銘

延伸閱讀

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

影／七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過情人節？

影／趙建銘女大生女友在這間大學 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

影／許芊芊老公揚言提告 陳幸妤：告啊，歡迎他提告！我很想釐清真相

相關新聞

陳幸妤自爆「整天偷看趙建銘手機」 律師笑瘋：代表3層意義

前總統陳水扁之女陳幸妤與醫師趙建銘長達25年的婚姻生變，兩人離婚後雙方相關話題持續延燒。近日陳幸妤接受媒體訪問時，談及婚姻期間會沒事一直查看趙建銘手機，讓律師李怡貞在臉書發文直呼：「我真的完全笑瘋」，認為陳幸妤大剌剌把這句話說出口，背後其實隱含多重意味。

影／等中午再聊...陳幸妤：病患說我最近每天遲到 診所為她訂這間午餐

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，現場守候記者正要上前提問關於柯文哲妻子陳佩琪的發文，她見行人綠燈，立即過馬路並喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，隨即快步走入診所。

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，前天更指出存入3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元，趙多年前要求讓他投資理財，現在卻遲不歸還兒子；陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。

黃睿靚近況曝光！任大學講師重拾鋼琴 與陳致中結婚20年走過司法風雨

陳幸妤離婚再掀扁家話題，黃睿靚近況也受到關注。47歲的她目前任大學講師，持續投入音樂教學，近年再登鋼琴舞台舉辦慈善獨奏會，與陳致中結婚20年走過司法風波…

陳幸妤離婚引關注 網發起 「鍘美藝術節」歌劇團響應接演《鍘陳世美》

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚風波引起關注，Threads蘇姓網友為她抱不平，發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，將於9月下旬舉辦。春美歌劇團副團長孫凱琳昨晚證實受邀，將由春美歌劇團團長郭春美親自帶領大公演「施公審負心」，以及孫凱琳歌劇團的「包公鍘陳世美」，「母女聯手，表演出不同風格的大渣男」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。