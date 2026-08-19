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影／等中午再聊...陳幸妤：病患說我最近每天遲到 診所為她訂這間午餐
前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，現場守候記者正要上前提問關於柯文哲妻子陳佩琪的發文，她見行人綠燈，立即過馬路並喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，隨即快步走入診所。
陳幸妤昨天談趙建銘提到，他心裡就一個結，「就是他被關是我爸點頭的嘛，就像民眾黨創黨主席柯文哲討厭賴清德總統，柯文哲不是也一直說賴清德把他抓去關」；陳佩琪發文回應，不是柯文哲討厭賴清德，才被抓去關，是柯文哲搶了賴369萬張選票，又說他賴皮寮沒繳稅，萊爾校長懷恨在心。
陳佩琪在社群媒體threads指出，是賴清德討厭柯文哲，才抓柯文哲去關，沒權勢的人被汙衊，莫名其妙被抓去關，「換成是妳，妳不會討厭他嗎？」今天現場守候記者正準備詢問陳佩琪的提問，陳幸妤走出住家大樓，見行人是綠燈，立即快速過馬路。
陳幸妤邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，連一名70歲、住在台南女粉絲特地帶著愛犬瑪爾濟斯趕來，準備在今天七夕情人節獻花給陳幸妤，為她加油打氣，陳幸妤也來不及收下，最後女粉絲交給診所護理師，並請護理師轉達心意，先行離去。
另外，陳幸妤昨天中午休息時間拎著午餐回家，許多網友高度好奇是什麼食物，診所護理師今早說明，是在國立成功大學旁、韓國人開的韓國飯卷，昨天診所統一訂中餐，陳醫師也跟著一起訂餐。
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