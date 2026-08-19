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陳幸妤被問史努比秒露少女笑容！診所公告全是它 身上可愛小物受矚

聯合新聞網／ 綜合報導
近日陳幸妤接受媒體訪問時，被記者問到是否喜歡「史努比」，原本神情較為嚴肅的她瞬間露出笑容，直說「很喜歡」。記者袁志豪／攝影
近日陳幸妤接受媒體訪問時，被記者問到是否喜歡「史努比」，原本神情較為嚴肅的她瞬間露出笑容，直說「很喜歡」。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘婚變風波持續延燒。近日她接受媒體訪問時，被記者問到是否喜歡「史努比」，原本神情較為嚴肅的她瞬間露出笑容，直說「很喜歡」。有網友進一步發現，她不只平時穿著曾出現相關圖案，連診所公告、LINE主題也都是史努比，讓不少人直呼「好真性情、好可愛」。

一名網友在Threads發文表示，發現陳幸妤診所的公告以及LINE主題都有史努比元素，看得出她對史努比情有獨鍾。近日陳幸妤接受媒體訪問時，記者也好奇詢問，「陳醫師是不是很喜歡那個史努比啊？」她一聽立刻露出笑容回應，「對啊，我很喜歡史努比」。

有人訂豆花並以史努比的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣。圖／民眾提供
有人訂豆花並以史努比的卡片寫下祝福語，送給陳幸妤以及診所內護理師打氣。圖／民眾提供

網友紛紛留言表示，「她笑起來很有少女感」、「她回答『對啊』的害羞樣子，好像小孩子被人發現喜歡的東西一樣」、「她那個笑容，就是很愛史努比啦」、「她說她喜歡史努比的時候，忽然害羞笑得像個小女孩，祝福她未來都能像這樣幸福地笑著」、「害我很想送她一整組」、「講史努比時，散發出很可愛的氣場欸…」。

另外，也有眼尖網友注意到，受訪當下陳幸妤帆布包上的吊飾疑似來自Jellycat，笑稱「醫生應該也很喜歡Jellycat，看她包包上的小烏雲就露出蛛絲馬跡了」，讓她私下喜愛的可愛小物再度引發話題。

陳幸妤 趙建銘

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