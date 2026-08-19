陳幸妤自爆「整天偷看趙建銘手機」 律師笑瘋：代表3層意義

前總統陳水扁之女陳幸妤與醫師趙建銘長達25年的婚姻生變，兩人離婚後雙方相關話題持續延燒。近日陳幸妤接受媒體訪問時，談及婚姻期間會沒事一直查看趙建銘手機，律師李怡貞在臉書發文直呼「我真的完全笑瘋」，認為陳幸妤大剌剌把這句話說出口，背後其實隱含多重意味。

陳幸妤近日受訪時透露，趙建銘自從開設新診所後，行事風格與過去判若兩人。不僅從未主動介紹自己招募的護理師，包括診所聚餐、活動也刻意不讓她參與，讓她逐漸感受到丈夫生活中許多事情開始變得神秘。

她回憶，趙建銘過去任職新樓醫院時，如果請護理師吃飯或安排員工旅遊，通常都會帶著她與孩子一起參加，但新診所開幕後，這樣的情況卻完全改變。甚至有一年她主動提議兩人的診所一起舉辦尾牙，趙建銘卻始終沒有回應，直至事後她才知道，「趙建銘診所的尾牙已經吃完了。」陳幸妤坦言，自己的不安與懷疑也逐漸累積，最後以「整天沒事就在偷看他手機」作為自己的反制方式。

李怡貞分析，陳幸妤自曝看趙建銘手機，第一個可能的訊息是「老娘不怕趙建銘告，有本事你敢告看看」；第二則是針對外界近期熱議的許芊芊護理師，李怡貞以反諷語氣道：「許芊芊妳就繼續演，律師的女兒會只偷看手機而已嗎？」第三點則是「沒事看手機，就表示早就已經看很久了啦」。

李怡貞表示，自己相當欣賞陳幸妤近期展現出的狀態，還特別注意到她受訪時的穿搭與氣質。她形容，陳幸妤一方面背著陪伴兒子一路到大學畢業的帆布包，另一方面也背著自己購買的精品包，手上則戴著VCA幸運草手鍊，「幽幽的在鏡頭前面自爆偷看手機」，讓她直呼整個狀態相當「chill」。