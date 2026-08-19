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陳幸妤自爆「整天偷看趙建銘手機」 律師笑瘋：代表3層意義

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤受訪大方透露婚姻期間會一直查看趙建銘手機。 記者袁志豪／攝影
陳幸妤受訪大方透露婚姻期間會一直查看趙建銘手機。 記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁之女陳幸妤與醫師趙建銘長達25年的婚姻生變，兩人離婚後雙方相關話題持續延燒。近日陳幸妤接受媒體訪問時，談及婚姻期間會沒事一直查看趙建銘手機律師李怡貞在臉書發文直呼「我真的完全笑瘋」，認為陳幸妤大剌剌把這句話說出口，背後其實隱含多重意味。

陳幸妤近日受訪時透露，趙建銘自從開設新診所後，行事風格與過去判若兩人。不僅從未主動介紹自己招募的護理師，包括診所聚餐、活動也刻意不讓她參與，讓她逐漸感受到丈夫生活中許多事情開始變得神秘。

她回憶，趙建銘過去任職新樓醫院時，如果請護理師吃飯或安排員工旅遊，通常都會帶著她與孩子一起參加，但新診所開幕後，這樣的情況卻完全改變。甚至有一年她主動提議兩人的診所一起舉辦尾牙，趙建銘卻始終沒有回應，直至事後她才知道，「趙建銘診所的尾牙已經吃完了。」陳幸妤坦言，自己的不安與懷疑也逐漸累積，最後以「整天沒事就在偷看他手機」作為自己的反制方式。

李怡貞分析，陳幸妤自曝看趙建銘手機，第一個可能的訊息是「老娘不怕趙建銘告，有本事你敢告看看」；第二則是針對外界近期熱議的許芊芊護理師，李怡貞以反諷語氣道：「許芊芊妳就繼續演，律師的女兒會只偷看手機而已嗎？」第三點則是「沒事看手機，就表示早就已經看很久了啦」。

李怡貞表示，自己相當欣賞陳幸妤近期展現出的狀態，還特別注意到她受訪時的穿搭與氣質。她形容，陳幸妤一方面背著陪伴兒子一路到大學畢業的帆布包，另一方面也背著自己購買的精品包，手上則戴著VCA幸運草手鍊，「幽幽的在鏡頭前面自爆偷看手機」，讓她直呼整個狀態相當「chill」。

陳幸妤 趙建銘 律師 手機

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