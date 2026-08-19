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黃睿靚近況曝光！任大學講師重拾鋼琴 與陳致中結婚20年走過司法風雨

聯合新聞網／ 綜合報導
陳致中(左)，黃睿靚(右)。聯合報系資料照
陳致中(左)，黃睿靚(右)。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日證實與趙建銘結束近25年婚姻，讓昔日第一家庭再度受到關注。相較於陳幸妤與趙建銘婚姻走向終點，弟弟陳致中與妻子黃睿靚結婚20多年攜手走過司法風波，黃睿靚近年重新投入古典音樂，先後於2023年、2025年舉辦慈善鋼琴獨奏會，逐步回到自己熟悉的音樂專業領域。

曾是台灣政壇焦點人物的「第一媳婦」黃睿靚，近年將生活重心拉回音樂與教學，現年47歲的她與陳水扁之子陳致中結婚逾20年，育有1女，目前除了在台南應用科技大學擔任講師，也在台南、高雄地區的國高中音樂班授課。

黃睿靚7歲開始學鋼琴 曾赴美深造

根據台南應用科技大學官網的師資介紹，黃睿靚7歲便開始習琴，求學期間曾參加多項鋼琴比賽並獲獎，之後一路進入北藝大音樂系及研究所深造，2004年取得鋼琴演奏藝術碩士，再赴美國曼哈頓音樂學院進修。

與陳致中結婚20年 黃睿靚陪伴丈夫走過司法低潮

黃睿靚與陳致中2005年結婚，婚後曾一同赴美留學，兩人也在扁家司法風暴中共同面對人生低潮。2008年扁家洗錢案爆發後，陳致中與黃睿靚均受到案件牽連，陳致中最終遭判刑並於2023年入監服刑；黃睿靚則遭判有期徒刑10月、緩刑4年，併科罰金100萬元，免於坐牢。

黃睿靚重拾鋼琴辦慈善音樂會 目前投入音樂教學

陳致中服刑期間，黃睿靚仍持續從事音樂教學，也維持家庭生活，2024年丈夫獲釋時，更親自開車前往接他出獄。除了教學工作，黃睿靚近年的音樂活動也受到外界注意。擁有古典音樂背景的她，在丈夫服刑期間重新拾起鋼琴，並於2023年及2025年舉辦慈善鋼琴獨奏會，演出所得在扣除必要支出後捐贈公益。

陳水扁過去也曾透過社群平台替媳婦宣傳音樂會，公開對她的音樂表現給予肯定。除了演奏活動之外，黃睿靚目前也投入教育工作，在台南應用科技大學擔任講師，並於台南、高雄一帶的國高中音樂班授課。隨著陳幸妤婚變事件延燒，昔日扁家成員的經歷再次被攤在聚光燈下。

陳幸妤 趙建銘

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